У Києві 30 жовтня частково відновили рух автомобільного транспорту Південним мостом, який постраждав унаслідок російської ракетної атаки 27 жовтня.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА).

Південний міст у Києві відкрили: що відомо

Із 30 жовтня Південним мостом у Києві знову можуть користуватися водії легкових автомобілів. Рух відновили в напрямку з лівого на правий берег Дніпра.

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Наразі транспорт пропускають лише однією смугою. Згідно з рішенням КМДА, проїзд дозволений автомобілям вагою до 10 тонн, зокрема легковикам.

Відновлення руху стало можливим після технічного обстеження мосту та отримання експертних висновків Національного інституту розвитку інфраструктури.

У КМВА теж підтвердили, що автомобілі вже можуть проїжджати мостом у дозволеному напрямку.

Які обмеження діють на Південному мосту

Попри часткове відкриття Південного мосту, рух автомобілів у напрямку з правого на лівий берег Києва залишається закритим.

На цій ділянці тривають технічні роботи. Про терміни повного відновлення автомобільного сполучення міська влада поки не повідомляє.

Водночас фахівці комунальних підприємств спільно з науковцями працюють над технічними рішеннями для ремонту пошкоджених конструкцій мосту.

Зокрема, йдеться про елементи споруди, які забезпечують роботу метрополітену.

У КМВА закликають водіїв враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів столицею.

Нагадаємо, що під час масованої атаки на Київ 27 жовтня російські війська спрямували кілька балістичних ракет по Південному мосту.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, повністю зруйнувати таку інженерну споруду складно, однак навіть пошкодження дорожнього полотна потребує тривалих ремонтних робіт.

Тієї ночі Росія загалом застосувала 16 балістичних ракет типу Іскандер-М або зенітних керованих ракет С-400. Які саме ракети влучили в міст, мали встановити фахівці.

Після атаки автомобільний рух Південним мостом повністю перекрили в обох напрямках.

Через пошкодження інфраструктури метрополітену також обмежили рух поїздів зеленою лінією. Зокрема, 27 жовтня поїзди курсували між станціями Сирець та Видубичі, а ділянка Осокорки — Червоний хутір тимчасово не працювала.

Крім того, у столиці змінили маршрути автобусів №22 та №91, які почали курсувати через Дарницький міст. Для перевезення пасажирів на окремих маршрутах збільшили кількість транспорту.

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