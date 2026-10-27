В Киеве 27 октября после российского удара по Южному мосту изменили работу общественного транспорта.

Об изменениях сообщили мэр Киева Виталий Кличко, Киевская городская государственная администрация (КГГА) и патрульная полиция.

После российского удара по Южному мосту в Киеве пострадала инфраструктура метро. Из-за этого движение поездов по зеленой линии временно ограничили.

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По информации КГГА, поезда зеленой линии курсируют между станциями Сырец – Выдубичи. В то же время движение поездов между станциями Осокорки – Красный хутор временно приостановлено.

На красной линии все станции открыты для пассажиров. Поезда курсируют между Академгородком и Лесной.

По словам Кличко, поздно вечером в результате российской атаки были повреждены участки между станциями Дарница и Черниговская, а также выходы со станции Лесная. Сотрудники метрополитена работали всю ночь, чтобы обеспечить движение поездов по всей красной линии.

Во время воздушной тревоги все подземные станции метро продолжают работать как укрытия.

Как курсируют автобусы Киева после удара по Южному мосту

Из-за ограничений в работе метро и перекрытия Южного моста столичные власти увеличили количество автобусов на маршрутах наземного транспорта, в частности тех, что связывают левый и правый берега Киева.

На временном автобусном маршруте №1-М, который усиливает перевозку пассажиров из-за увеличения нагрузки на красную линию метро, будут работать 15 автобусов.

Также изменили движение автобусов №22 и №91. Из-за перекрытия Южного моста их маршруты проложили через Дарницкий мост.

На маршруте №22 добавили четыре автобуса. Всего будет работать 14 автобусов. При этом пять автобусов будут курсировать по сокращенному участку между улицей Тростянецкой и станцией метро Лыбедская.

На маршруте №91 количество автобусов тоже увеличили на четыре — всего будет работать семь автобусов.

Патрульная полиция сообщила, что движение автомобильного транспорта по Южному мосту полностью перекрыто в обоих направлениях.

Когда возобновят движение по мосту и обычную работу зеленой линии метро, пока неизвестно.