Карта боевых действий на 1 ноября 2026 года — ситуация на фронте
Всего за последние сутки зафиксировано 264 боевых столкновения.
Вчера авиация противника нанесла 74 авиаудара, в том числе сбросила 230 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики задействовали 6 505 дронов-камикадзе и осуществили 2 533 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 1 ноября 2026
Ситуация в Украине на 1 ноября 2026
На Северо-Слобожанском направлении захватчики семь раз атаковали в районах Бачевска, Толстодубового, Коренька, Уланова и Корчаковки.
На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили 13 атак противника. Оккупанты пытались продвинуться в районах Терновой, Старицы, Радьковки, а также в направлениях Захаровки и Волоховского.
На Купянском направлении за последние сутки враг не проводил штурмовых действий.
Десять попыток врага продвинуться вперед были остановлены на Лиманском направлении, в районах Копанок, Червоного Става, Шийковки, Лимана, Заречного и Донецкого.
На Славянском направлении захватчики совершили четыре атаки в районах Озерного, Ямполя и Пискуновки.
На Краматорском направлении наши бойцы отбили две атаки врага в районах Тихоновки и Малиновки.
На Константиновском направлении зафиксировано 17 атак. Оккупанты вели штурмовые действия в районах Константиновки, Новоселовки и Николайполя.
Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники отразили 55 атак. Враг атаковал в районах Сергеевки, Молодецкого и Новопавловки, а также проводил штурмы в направлениях Софиевки, Торецкого, Кучерового Яра, Вольного, Доброполья, Нового Донбасса, Белицкого, Краснополья, Веровки, Мирного, Васильевки, Новоподгороднего, Новониколаевки и Беляковки.
На Александровском направлении наши воины отбили одну атаку врага в районе Тернового.
На Гуляйпольском направлении отражено девять атак захватчиков в районах Терноватого, Долинки, Горкого, Чаривного и Егоровки.
На Ореховском направлении наши защитники отразили две атаки врага в районе Павловки.
На Приднепровском направлении активных действий врага не зафиксировано.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери врага на 1 ноября 2026
- около 1 590 270 (+2 100) человек,
- танков — 12 451 (+1),
- боевых бронированных машин — 25 622 (+2),
- артиллерийских систем — 51 755 (+16),
- реактивных систем залпового огня — 2 249 (+2),
- средств противовоздушной обороны — 1 730,
- самолетов — 452,
- вертолетов — 356,
- наземных робототехнических комплексов — 3 054 (+9),
- беспилотников оперативно-тактического уровня — 591 605 (+944),
- крылатых ракет — 5 140,
- кораблей и катеров — 35,
- подводных лодок — 2,
- автомобильной техники и автоцистерн — 168 739 (+259),
- специальной техники — 4 861 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 712-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.