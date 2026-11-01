Всего за последние сутки зафиксировано 264 боевых столкновения.

Вчера авиация противника нанесла 74 авиаудара, в том числе сбросила 230 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики задействовали 6 505 дронов-камикадзе и осуществили 2 533 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 1 ноября 2026

Ситуация в Украине на 1 ноября 2026

На Северо-Слобожанском направлении захватчики семь раз атаковали в районах Бачевска, Толстодубового, Коренька, Уланова и Корчаковки.

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На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили 13 атак противника. Оккупанты пытались продвинуться в районах Терновой, Старицы, Радьковки, а также в направлениях Захаровки и Волоховского.

На Купянском направлении за последние сутки враг не проводил штурмовых действий.

Десять попыток врага продвинуться вперед были остановлены на Лиманском направлении, в районах Копанок, Червоного Става, Шийковки, Лимана, Заречного и Донецкого.

На Славянском направлении захватчики совершили четыре атаки в районах Озерного, Ямполя и Пискуновки.

На Краматорском направлении наши бойцы отбили две атаки врага в районах Тихоновки и Малиновки.

На Константиновском направлении зафиксировано 17 атак. Оккупанты вели штурмовые действия в районах Константиновки, Новоселовки и Николайполя.

Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники отразили 55 атак. Враг атаковал в районах Сергеевки, Молодецкого и Новопавловки, а также проводил штурмы в направлениях Софиевки, Торецкого, Кучерового Яра, Вольного, Доброполья, Нового Донбасса, Белицкого, Краснополья, Веровки, Мирного, Васильевки, Новоподгороднего, Новониколаевки и Беляковки.

На Александровском направлении наши воины отбили одну атаку врага в районе Тернового.

На Гуляйпольском направлении отражено девять атак захватчиков в районах Терноватого, Долинки, Горкого, Чаривного и Егоровки.

На Ореховском направлении наши защитники отразили две атаки врага в районе Павловки.

На Приднепровском направлении активных действий врага не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага на 1 ноября 2026

около 1 590 270 (+2 100) человек,

танков — 12 451 (+1),

боевых бронированных машин — 25 622 (+2),

артиллерийских систем — 51 755 (+16),

реактивных систем залпового огня — 2 249 (+2),

средств противовоздушной обороны — 1 730,

самолетов — 452,

вертолетов — 356,

наземных робототехнических комплексов — 3 054 (+9),

беспилотников оперативно-тактического уровня — 591 605 (+944),

крылатых ракет — 5 140,

кораблей и катеров — 35,

подводных лодок — 2,

автомобильной техники и автоцистерн — 168 739 (+259),

специальной техники — 4 861 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 712-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.