За последние сутки зафиксировано 205 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 71 авиаудар и сбросил 235 управляемых авиабомб.

Кроме того, захватчики задействовали 6 578 дронов-камикадзе и осуществили 2 256 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 26 — с применением реактивных систем залпового огня.

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Ситуация в Украине на 2 ноября 2026

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за последние сутки агрессор провел одну штурмовую операцию. Также враг нанес два авиаудара, применив шесть управляемых авиабомб, и осуществил 118 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили восемь атак противника в сторону населенных пунктов Тернова, Караичное, Захаровка, Колодязное и в районах населенных пунктов Устиновка, Охримовка.

На Купянском направлении оккупанты провели три штурмовые операции, атакуя в сторону Радьковки и Купянска.

Попытки вклиниться в нашу оборону были отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты проводили десять атак в сторону Степового, Зеленой Долины и в районе Заречного.

На Славянском направлении противник совершил три атаки: в сторону населенных пунктов Николаевка, Орехуватка и в районе населенного пункта Юрковка.

На Краматорском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.

На Константиновском направлении зафиксировано 20 атак. Захватчики вели наступательные действия в районе Константиновки и в сторону населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Николайполе, Осиково, Райское, Павловка, Новопавловка.

Тридцать одну атаку враг совершил на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться недалеко от населенных пунктов Софиевка, Вольное, Светлое, Водянское, Васильевка, Молодецкое, Удачное и в сторону Доброполья, Новогришино, Мирного, Сергеевки, Новопавловки.

На Александровском направлении враг штурмовых действий не проводил.

На Гуляйпольском направлении оккупанты семь раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Егоровка, Копани, Горкое, Новое Запорожье и вблизи Доброполья.

На Ореховском направлении оккупанты атаковали в сторону населенного пункта Лукьяновское.

На Приднепровском направлении противник не проводил штурмовых операций.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага на 2 ноября 2026 года

личный состав — около 1 592 770 (+2 500),

танков — 12 452 (+1),

боевых бронированных машин — 25 629 (+7),

артиллерийских систем — 51 801 (+46),

реактивных систем залпового огня — 2 251 (+2),

средств противовоздушной обороны — 1 731 (+1),

самолетов — 452,

вертолетов — 356,

наземных робототехнических комплексов — 3 063 (+9),

беспилотников оперативно-тактического уровня — 592 541 (+936),

крылатых ракет — 5 140,

кораблей и катеров — 35,

подводных лодок — 2,

автомобильной техники и автоцистерн — 169 110 (+371),

специальной техники — 4 863 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 713-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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