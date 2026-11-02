Карта боевых действий на 2 ноября 2026 года — ситуация на фронте
За последние сутки зафиксировано 205 боевых столкновений.
Вчера противник нанес 71 авиаудар и сбросил 235 управляемых авиабомб.
Кроме того, захватчики задействовали 6 578 дронов-камикадзе и осуществили 2 256 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 26 — с применением реактивных систем залпового огня.
Карта боевых действий в Украине на 2 ноября 2026
Ситуация в Украине на 2 ноября 2026
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за последние сутки агрессор провел одну штурмовую операцию. Также враг нанес два авиаудара, применив шесть управляемых авиабомб, и осуществил 118 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили восемь атак противника в сторону населенных пунктов Тернова, Караичное, Захаровка, Колодязное и в районах населенных пунктов Устиновка, Охримовка.
На Купянском направлении оккупанты провели три штурмовые операции, атакуя в сторону Радьковки и Купянска.
Попытки вклиниться в нашу оборону были отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты проводили десять атак в сторону Степового, Зеленой Долины и в районе Заречного.
На Славянском направлении противник совершил три атаки: в сторону населенных пунктов Николаевка, Орехуватка и в районе населенного пункта Юрковка.
На Краматорском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.
На Константиновском направлении зафиксировано 20 атак. Захватчики вели наступательные действия в районе Константиновки и в сторону населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Николайполе, Осиково, Райское, Павловка, Новопавловка.
Тридцать одну атаку враг совершил на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться недалеко от населенных пунктов Софиевка, Вольное, Светлое, Водянское, Васильевка, Молодецкое, Удачное и в сторону Доброполья, Новогришино, Мирного, Сергеевки, Новопавловки.
На Александровском направлении враг штурмовых действий не проводил.
На Гуляйпольском направлении оккупанты семь раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Егоровка, Копани, Горкое, Новое Запорожье и вблизи Доброполья.
На Ореховском направлении оккупанты атаковали в сторону населенного пункта Лукьяновское.
На Приднепровском направлении противник не проводил штурмовых операций.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери врага на 2 ноября 2026 года
- личный состав — около 1 592 770 (+2 500),
- танков — 12 452 (+1),
- боевых бронированных машин — 25 629 (+7),
- артиллерийских систем — 51 801 (+46),
- реактивных систем залпового огня — 2 251 (+2),
- средств противовоздушной обороны — 1 731 (+1),
- самолетов — 452,
- вертолетов — 356,
- наземных робототехнических комплексов — 3 063 (+9),
- беспилотников оперативно-тактического уровня — 592 541 (+936),
- крылатых ракет — 5 140,
- кораблей и катеров — 35,
- подводных лодок — 2,
- автомобильной техники и автоцистерн — 169 110 (+371),
- специальной техники — 4 863 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 713-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.