Протягом минулої доби зафіксовано 205 бойових зіткнень.

Учора противник завдав 71 авіаційного удару та скинув 235 керованих авіабомб.

Крім того, загарбники застосували 6 578 дронів-камікадзе та здійснили 2 256 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, з них 26 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

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Карта бойових дій в Україні на 2 листопада 2026

Ситуація в Україні на 2 листопада 2026

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор здійснив одну штурмову дію. Також ворог завдав двох авіаційних ударів, застосувавши шість КАБ, та здійснив 118 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили вісім атак противника у бік населених пунктів Тернова, Караїчне, Захарівка, Колодязне та в районах населених пунктів Устинівка, Охрімівка.

На Куп’янському напрямку окупанти провели три штурмові дії, атакуючи в бік Радьківки та Куп’янська.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти проводили десять атак в бік Степового, Зеленої Долини та в районі Зарічного.

На Слов’янському напрямку противник здійснив три атаки: в бік населених пунктів Миколаївка, Оріхуватка та в районі населеного пункту Юрківка.

На Краматорському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 20 атак. Загарбники вели наступальні дії у районі Костянтинівки та в бік населених пунктів Олексієво-Дружківка, Миколайпілля, Осикове, Райське, Павлівка, Новопавлівка.

Тридцять одну атаку здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Софіївка, Вільне, Світле, Водянське, Василівка, Молодецьке, Удачне та в бік Добропілля, Новогришиного, Мирного, Сергіївки, Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку окупанти сім разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Єгорівка, Копані, Гірке, Нове Запоріжжя та поблизу Добропілля.

На Оріхівському напрямку окупанти проводили атаку в бік населеного пункту Лук’янівське.

На Придніпровському напрямку противник штурмових дій не здійснював.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога на 2 листопада 2026 року

особового складу — близько 1 592 770 (+2 500),

танків — 12 452 (+1),

бойових броньованих машин — 25 629 (+7),

артилерійських систем — 51 801 (+46),

реактивних систем залпового вогню — 2 251 (+2),

засобів протиповітряної оборони — 1 731 (+1),

літаків — 452,

гелікоптерів — 356,

наземних робототехнічних комплексів — 3 063 (+9),

безпілотників оперативно-тактичного рівня — 592 541 (+936),

крилатих ракет — 5 140,

кораблів та катерів — 35,

підводних човнів — 2,

автомобільної техніки та автоцистерн — 169 110 (+371),

спеціальної техніки — 4 863 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 713-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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