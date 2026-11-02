Сейчас в Украине довольно прохладно. А с 5 ноября синоптики УкрГМЦ прогнозируют дальнейшее снижение дневной температуры примерно на 3–5 градусов. Поэтому в жилых домах станет еще холоднее. В связи с этим в Полтаве приняли решение о начале отопительного сезона.

Когда включат отопление в Полтаве, какие здания подключат в первую очередь и сколько продлится запуск котельных, рассказываем далее.

Когда начнется отопительный сезон в Полтаве

С 2 ноября в многоэтажках Полтавы начнут включать отопление. Об этом стало известно во время заседания исполнительного комитета Полтавского городского совета.

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Решение о начале отопительного сезона в Полтаве приняли из-за снижения среднесуточной температуры воздуха. Согласно правительственным правилам, отопление обычно включают, когда среднесуточная температура в течение трех суток подряд составляет +8°C или ниже.

Тепло будут подавать не только в многоэтажные дома, но и в учебные заведения, медицинские учреждения и другие здания.

Как будут запускать отопление в Полтаве

Технический директор областного коммунального предприятия Полтаватеплоэнерго Владимир Пасичко сообщил, что котельные будут запускать поэтапно. Основную часть оборудования планируют запустить в течение первых суток.

— Пуск запланирован на два дня. Около 70% котельных в городе Полтаве запустим в первые сутки, остальные — позже. Еще одна котельная запускается через два дня, — пояснил Владимир Пасичко.

По его словам, котельные готовы к началу отопительного сезона. Но подключение домов требует времени. Поэтому отопление в многоэтажках Полтавы будет появляться постепенно. Не все жители получат тепло одновременно.

Какая температура в больницах и школах Полтавы перед началом отопительного сезона

До запуска отопления в медицинских учреждениях города фиксировали низкую температуру. Руководитель департамента здравоохранения Полтавского городского совета Сергей Котов сообщил, что в большинстве больниц термометры показывают от 16 до 20 градусов. По его словам, это ниже нормативных показателей.

Именно поэтому медицинские учреждения относятся к объектам, которые нуждаются в первоочередном подключении к отоплению.

В учебных заведениях также зафиксировали снижение температуры. По информации руководителя департамента образования Полтавского городского совета Жанны Каплоух, в конце прошлой недели в школах температура не превышала 19 градусов. В отдельных учебных заведениях было всего 16–17 градусов.

В укрытиях показатели достигали 19 градусов. Это соответствует минимальным нормативным значениям.

В детских садах ситуация сложнее. Температура в помещениях составляла около 17 градусов. В отдельных групповых комнатах и спальнях она снижалась до 13–14 градусов. В укрытиях было 15–16 градусов.

По словам Жанны Каплоух, учебные заведения готовы к началу отопительного сезона. Они также обеспечены дополнительными источниками генерации электроэнергии.

Таким образом, отопительный сезон в Полтаве в 2026 году стартует 2 ноября. В первую очередь тепло будут подавать в учебные и медицинские учреждения, а также многоквартирные дома. Подключение остальных зданий будет проходить постепенно, по мере запуска котельных.

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