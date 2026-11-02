Зараз в Україні досить прохолодно. А з 5 листопада синоптики УкрГМЦ прогнозують зниження денної температури ще приблизно на 3-5 градусів. Тож у житлових будинках стане ще холодніше. З огляду на це, у Полтаві ухвалили рішення про початок опалювального сезону.

Коли увімкнуть опалення в Полтаві, які будівлі підключатимуть першими та скільки триватиме запуск котелень, розповідаємо далі.

Коли розпочнеться опалювальний сезон у Полтаві

З 2 листопада з’явиться опалення в багатоповерхівках у Полтаві. Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету Полтавської міської ради.

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Рішення про початок опалювального сезону у Полтаві ухвалили через зниження середньодобової температури повітря. Відповідно до урядових правил, опалення зазвичай вмикають, коли середньодобова температура протягом трьох діб поспіль становить +8°C або нижче.

Тепло подаватимуть не лише до багатоповерхівок, а й до закладів освіти, медичних установ та інших будівель.

Як запускатимуть опалення в Полтаві

Технічний директор обласного комунального підприємства Полтаватеплоенерго Володимир Пасічко повідомив, що запуск котелень відбуватиметься поетапно. Основну частину обладнання планують запустити протягом першої доби.

— Пуск запланований на дві доби. Близько 70% котелень у місті Полтаві запустимо в першу добу, решту — пізніше. Ще одна котельня запускається за два дні, — пояснив Володимир Пасічко.

За його словами, котельні готові до початку опалювального сезону. Але підключення будинків потребує часу. Тому опалення в багатоповерхівках у Полтаві з’являтиметься поступово. Не всі мешканці отримають тепло одночасно.

Яка температура в лікарнях та школах Полтави перед початком опалювального сезону

До запуску опалення в медичних закладах міста фіксували низьку температуру. Керівник департаменту охорони здоров’я Полтавської міської ради Сергій Котов повідомив, що в більшості лікарень термометри показували від 16 до 20 градусів. За його словами, це нижче за нормативні показники.

Саме тому медичні установи належать до закладів, які потребують першочергового підключення до опалення.

У закладах освіти також зафіксували зниження температури. За інформацією очільниці департаменту освіти Полтавської міської ради Жанни Каплоух, наприкінці минулого тижня в школах температура не перевищувала 19 градусів. В окремих навчальних закладах було лише 16-17 градусів.

В укриттях показники сягали 19 градусів. Це відповідає мінімальним нормативним значенням.

У дитячих садках ситуація складніша. Температура в приміщеннях становила близько 17 градусів. В окремих групових і спальнях вона знижувалася до 13-14 градусів. В укриттях було 15-16 градусів.

За словами Жанни Каплоух, заклади освіти готові до початку опалювального сезону. Вони також мають додаткові джерела генерації електроенергії.

Отже, опалювальний сезон у Полтаві 2026 року стартує 2 листопада. Першочергово тепло подаватимуть до закладів освіти та медицини, багатоквартирних будинків. Підключення решти будівель відбуватиметься поступово, у міру запуску котелень.

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