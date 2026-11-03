Атака на Винницу и область: есть перебои со светом, изменено движение транспорта
- В Винницкой области после российской атаки возникли масштабные проблемы с электроснабжением.
- Из-за повреждения энергетической инфраструктуры в регионе ввели дополнительные ограничения, а коммунальные службы работают над восстановлением снабжения.
- В Виннице последствия обстрела также повлияли на работу общественного транспорта и городских коммунальных систем.
В Винницкой области в результате российской атаки повреждена энергетическая инфраструктура и линии электропередач. Поэтому большинство населенных пунктов региона остались без электроснабжения.
На Виннитчине из-за атаки РФ большинство населенных пунктов без света
Как сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов, из-за российской атаки в городе были перебои с электроснабжением и изменения в работе общественного транспорта.
В то же время Винницаоблэнерго сообщает, что в связи со сложной ситуацией в энергосистеме области введены графики почасовых отключений электроэнергии.
В самой Виннице из-за последствий российских обстрелов также возникли перебои со светом и водоснабжением.
В частности, ночью без электроэнергии оставались микрорайоны Вишенка и Подлесный. В настоящее время электроснабжение в этих районах возобновлено.
Кроме того, из-за остановки главной водопроводной станции в городе возникли проблемы с водоснабжением. По данным Винницаоблводоканала, подачу воды уже возобновили.
В Виннице изменили движение общественного транспорта
Как сообщили в Департаменте транспорта и городской мобильности Винницкого городского совета, с 06:00 трамваи курсируют только на отрезке от Трамвайного депо до Электросети.
Для обеспечения перевозки пассажиров дополнительно на трамвайные маршруты выведены шесть автобусов. Также продолжают работу частные перевозчики.
В то же время движение троллейбусов по Келецкой улице приостановлено, а часть маршрутов общественного транспорта работает по измененным схемам.
По предварительной информации, сообщений о пострадавших в результате атаки не поступало.