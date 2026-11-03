Аварийные отключения света в Киеве и двух областях Украины были введены утром 3 ноября.

О введении экстренных отключений сообщили в ДТЭК со ссылкой на команду НЭК Укрэнерго.

Аварийные отключения света 3 ноября: что известно

По информации ДТЭК, экстренные отключения электроэнергии введены в:

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Киеве;

Киевской области;

Днепропетровской области.

Решение о введении ограничений приняло Укрэнерго.

В ДТЭК напомнили, что во время экстренных отключений обычные графики не действуют. Это значит, что заранее определенные часы отсутствия электричества могут не совпадать с фактическими отключениями.

Об изменениях в применении ограничений энергетики обещают сообщать дополнительно.

Напомним, что утром 3 ноября российские войска атаковали Днепр и Криворожский район Днепропетровской области. Под ударом оказались объекты критической инфраструктуры и жилые дома.

Около 04:00 глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил об ударах по объектам критической инфраструктуры.

Позже глава области заявил о повторных ударах по Днепру, в результате которых были повреждены жилые дома. Также стало известно о раненых, однако их количество и состояние на тот момент не уточнялись.