В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях ввели аварийные отключения света
Аварийные отключения света в Киеве и двух областях Украины были введены утром 3 ноября.
О введении экстренных отключений сообщили в ДТЭК со ссылкой на команду НЭК Укрэнерго.
Аварийные отключения света 3 ноября: что известно
По информации ДТЭК, экстренные отключения электроэнергии введены в:
- Киеве;
- Киевской области;
- Днепропетровской области.
Решение о введении ограничений приняло Укрэнерго.
В ДТЭК напомнили, что во время экстренных отключений обычные графики не действуют. Это значит, что заранее определенные часы отсутствия электричества могут не совпадать с фактическими отключениями.
Об изменениях в применении ограничений энергетики обещают сообщать дополнительно.
Напомним, что утром 3 ноября российские войска атаковали Днепр и Криворожский район Днепропетровской области. Под ударом оказались объекты критической инфраструктуры и жилые дома.
Около 04:00 глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил об ударах по объектам критической инфраструктуры.
Позже глава области заявил о повторных ударах по Днепру, в результате которых были повреждены жилые дома. Также стало известно о раненых, однако их количество и состояние на тот момент не уточнялись.