У Вінницькій області внаслідок російської атаки пошкоджено енергетичну інфраструктуру та лінії електропередач. Через це більшість населених пунктів регіону залишилася без електропостачання.

На Вінниччині через атаку РФ більшість населених пунктів залишилася без світла

Як повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов, через російську атаку у місті були перебої з електропостачанням та зміни в роботі громадського транспорту.

Водночас Вінницяобленерго повідомляє, що у зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі області запроваджено графіки погодинних відключень електроенергії.

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У самій Вінниці через наслідки російського обстрілу також виникли перебої зі світлом і водопостачанням.

Зокрема, від ночі без електроенергії залишалися мікрорайони Вишенька та Підлісний. Наразі електропостачання в цих районах відновлено.

Крім того, через зупинку головної водопровідної станції у місті виникли проблеми з водопостачанням. За даними Вінницяоблводоканалу, подачу води вже відновили.

У Вінниці змінили рух громадського транспорту

Як повідомили у міському департаменті транспорту, з 06:00 трамваї курсують лише на відрізку від Трамвайного депо до Електромережі.

Для забезпечення перевезення пасажирів додатково на трамвайні маршрути виведено шість автобусів. Також продовжують працювати приватні перевізники.

Водночас рух тролейбусів Келецькою вулицею призупинено, а частина маршрутів громадського транспорту працює за зміненими схемами.

За попередньою інформацією, повідомлень про постраждалих унаслідок атаки не надходило.

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