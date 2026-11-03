В Україні всі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні оновлювати військово-облікові дані. В Україні це можна зробити за допомогою застосунку Резерв+ або особисто завітавши в ТЦК. Але як оновити дані, якщо людина перебуває за межами країни?

Як оновити дані в ТЦК за кордоном та що для цього потрібно, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як оновити військово-облікові дані за кордоном

Українці, які перебувають за кордоном, мають виконувати вимоги військового обліку. Але не всі процедури можна пройти через консульство. Воно не замінює ТЦК та СП і не ухвалює рішень про відстрочку чи виключення з військового обліку.

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Порядок військового обліку визначає постанова Кабміну № 1487. Вона поширюється і на громадян України, які перебувають за межами країни. Тому проживання за кордоном не звільняє від обов’язку мати актуальні військово-облікові дані.

Чи можна оновити військово-облікові дані в консульстві

Консульська установа не веде військовий облік замість ТЦК та СП. Її основні функції пов’язані з консульським обслуговуванням громадян України за кордоном.

Проте консульства можуть передавати інформацію про взяття людини на консульський облік або зняття з нього до відповідних українських органів та ТЦК. Але це не означає, що після оформлення консульського обліку військово-облікові дані оновлюються або людина отримує відстрочку.

Як оновити військово-облікові дані за кордоном через Резерв+

Українцям, які перебувають за кордоном, не обов’язково їхати до України, щоб перевірити або виправити військово-облікові відомості. Частину процедур можна пройти через застосунок Резерв+.

Для цього потрібно:

Завантажити Резерв+ на смартфон і авторизуватися через BankID або Дія. Відкрити електронний військово-обліковий документ і перевірити зазначену в ньому інформацію. Якщо потрібно лише оновити документ, натиснути + біля свого імені та вибрати Оновити документ .

Якщо в реєстрі є помилки або відображається статус Потребує уточнення, потрібно скористатися іншою функцією:

Перейти до розділу Сервіси або відкрити відповідне меню застосунку. Вибрати Виправити дані онлайн . Знайти категорію, яка відповідає вашій ситуації. Заповнити запит і надіслати його на перевірку.

Якщо застосунок повідомляє, що даних у реєстрі Оберіг не знайдено, потрібно вибрати пункт Дані не знайдено. Резерв+ сформує запит на внесення відомостей до реєстру. Після перевірки користувач отримає сповіщення про результат.

Як стати на військовий облік за кордоном

У застосунку також передбачена послуга Стати на облік. Для цього потрібно авторизуватися, відкрити розділ Сервіси, вибрати відповідний пункт і надіслати запит. Після його опрацювання користувач отримає відповідь.

У Рівненському обласному ТЦК розповіли, що стати на облік онлайн можуть юнаки 2009 року народження (до 31 липня) та чоловіки 18–59 років, зокрема за кордоном, якщо вони раніше не перебували на обліку та мають біометричний документ (ID-картка або закордонний паспорт).

Резерв+ дає змогу подати запит дистанційно, але не всі зміни вносять вчасно. Відомості в реєстрі Оберіг коригують уповноважені працівники ТЦК та СП.

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