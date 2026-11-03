В 2026 году в Украине действуют правила мобилизации, которые определяют категории граждан, не подлежащих призыву на военную службу.

Основные категории граждан, которые не подлежат мобилизации, указаны в Законе Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации (статья 23). Среди них есть люди с ограниченными физическими возможностями.

Какие группы инвалидности не подлежат мобилизации в Украине в 2026 году, читайте на Фактах ICTV.

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Какие группы инвалидности не подлежат мобилизации: что известно

Юристы системы Бесплатной правовой помощи рассказали Фактам ICTV, что согласно законодательству, призыву на военную службу не подлежат военнообязанные, которые в установленном порядке признаны лицами с инвалидностью. При этом ограничений по группе инвалидности нет.

Напомним, что ранее речь шла только о первой и второй группах инвалидности. Однако после внесения изменений люди с третьей группой инвалидности также не подлежат призыву.

Таким образом, люди с инвалидностью первой, второй и третьей групп освобождаются от военной службы. В 2026 году их могут призвать только по собственному желанию. Для этого им необходимо заключить контракт с ВСУ.

Могут ли мобилизовать человека с III группой инвалидности в 2026 году

Согласно пункту 2 части первой статьи 23 закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, люди с инвалидностью не подлежат призыву во время мобилизации. Эта норма распространяется на все три группы.

Причина установления инвалидности значения не имеет. Главное, чтобы статус был оформлен в порядке, предусмотренном законом. Одного диагноза, больничного или направления на обследование для получения отсрочки недостаточно.

Можно ли добровольно служить с III группой инвалидности

Инвалидность освобождает от принудительного призыва, но не запрещает добровольно поступить на военную службу. Согласно части второй статьи 23 закона о мобилизации, люди с инвалидностью могут служить по контракту. При отборе учитывают состояние здоровья и требования к прохождению службы.

Как оформить отсрочку людям с инвалидностью

В 2026 году подать запрос на отсрочку можно через приложение Резерв+ или лично через ЦНАП.

В Резерв+ нужно открыть раздел Сервисы, выбрать Запрос на отсрочку и отправить заявление. Система проверит информацию в государственных реестрах. Если данные подтвердятся, отсрочка отобразится в электронном военно-учетном документе.

Если воспользоваться приложением не удается, можно обратиться в ЦНАП. Там примут документы и передадут их на рассмотрение комиссии.

Для подтверждения инвалидности используют один из предусмотренных документов:

справку к акту осмотра комиссией;

выписку из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования;

удостоверение лица с инвалидностью;

пенсионное удостоверение или документ о назначении социальной помощи с указанием группы инвалидности;

справку для получения льгот лицами с инвалидностью.

Перечень документов определен приложением 5 к Порядку, утвержденному постановлением Кабинета министров № 560.

Ранее выданные справки не утратили силу после ликвидации МСЭК. Поэтому повторно проходить оценивание только из-за изменения системы не нужно, если документы остаются действительными.

Нужно ли проходить ВВК людям с инвалидностью

ВВК определяет годность к военной службе, но не устанавливает группу инвалидности.

Кроме того, согласно пункту 63 Порядка № 560, военнообязанных с действующей отсрочкой по общему правилу не направляют на медицинский осмотр для определения годности к службе.

Исключения касаются, в частности, случаев, когда человек сам изъявил желание пройти ВВК или планирует поступить на военную службу по контракту.

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