У 2026 році в Україні діють правила щодо мобілізації, які визначають категорії громадян, що не підлягають призову на військову службу.

Основні категорії громадян, які не підлягають мобілізації, зазначені в Законі України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію (стаття 23). Серед їнших є особи з обмеженими фізичними можливостями.

Які групи інвалідності не підлягають мобілізації в Україні у 2026 році, читайте на Фактах ICTV.

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Які групи інвалідності не підлягають мобілізації: що відомо

Юристи безоплатної правової допомоги розказали Фактам ICTV, що згідно з законодавством, призову на військову службу не підлягають військовозобов’язані особи визнані в установленому порядку особами з інвалідністю. При цьому обмежень щодо групи інвалідності немає.

Нагадуємо, що раніше мова йшла тільки про першу та другу групи інвалідності, проте, після внесення змін, люди з третьою групою інвалідності також не підлягають призову.

Тобто, люди з інвалідністю першої, другої та третьої груп будуть звільнені від військової служби. У 2026 році призвати можуть тільки за власним бажанням. Для цього їм потрібно буде укласти контракт із ЗСУ.

Чи можуть мобілізувати людину з III групою інвалідності у 2026 році

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 23 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, люди з інвалідністю не підлягають призову під час мобілізації. Норма поширюється на всі три групи.

Причина встановлення інвалідності не має значення. Головне, щоб статус був оформлений у визначеному законом порядку. Самого діагнозу, лікарняного чи направлення на обстеження для отримання відстрочки недостатньо.

Чи можна добровільно служити з III групою інвалідності

Інвалідність звільняє від примусового призову, але не забороняє добровільно вступити на військову службу. Згідно з частиною другою статті 23 закону про мобілізацію, люди з інвалідністю можуть служити за контрактом. Під час відбору враховують стан здоров’я та вимоги до проходження служби.

Як оформити відстрочку особам з інвалідністю

У 2026 році подати запит на відстрочку можна через застосунок Резерв+ або особисто через ЦНАП.

У Резерв+ потрібно відкрити розділ Сервіси, вибрати Запит на відстрочку та надіслати заяву. Система перевірить інформацію в державних реєстрах. Якщо дані підтвердяться, відстрочка відобразиться в електронному військово-обліковому документі.

Якщо скористатися застосунком не вдається, можна звернутися до ЦНАПу. Там приймуть документи та передадуть їх на розгляд комісії.

Для підтвердження інвалідності використовують один із передбачених документів:

довідку до акта огляду комісії;

витяг із рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування;

посвідчення особи з інвалідністю;

пенсійне посвідчення або документ про призначення соціальної допомоги із зазначенням групи інвалідності;

довідку для отримання пільг особами з інвалідністю.

Перелік документів визначений додатком 5 до Порядку, затвердженого постановою Кабміну №560.

Раніше видані довідки не втратили чинності після ліквідації МСЕК. Тому повторно проходити оцінювання лише через зміну системи не потрібно, якщо документи залишаються чинними.

Чи потрібно проходити ВЛК особам з інвалідністю

ВЛК визначає придатність до військової служби, але не встановлює групу інвалідності.

Крім того, за пунктом 63 Порядку №560 військовозобов’язаних із чинною відстрочкою за загальним правилом не направляють на медичний огляд для визначення придатності до служби.

Винятки стосуються, зокрема, випадків, коли людина сама виявила бажання пройти ВЛК або планує вступити на військову службу за контрактом.

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