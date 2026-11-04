Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Карта боевых действий на 4 ноября 2026 года — ситуация на фронте
За последние сутки произошло 201 боевое столкновение.
Противник нанёс ракетный удар и 50 авиаударов, сбросил 160 управляемых авиабомб. Кроме того, он задействовал для нанесения ударов 3910 дронов-камикадзе и осуществил 1865 обстрелов населённых пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 4 ноября 2026
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 715-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ЗСУ
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