Протягом минулої доби відбулося 201 бойове зіткнення.

Противник завдав ракетного та 50 авіаційних ударів, скинув 160 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 3910 дронів-камікадзе та здійснив 1865 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 4 листопада 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 715-ту добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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