РФ провела значительную ротацию личного состава и техники на Херсонщине — Зеленский
- Президент Владимир Зеленский сообщил о действиях российских войск во время гуманитарной операции во временно оккупированных Олешках.
- По словам главы государства, российские войска использовали гуманитарные мероприятия для укрепления своих позиций на левобережье Херсонской области.
- На фоне новых угроз президент поручил военному командованию проработать дополнительные меры для защиты жителей Херсона.
Российские оккупанты под прикрытием гуманитарной операции в Олешках Херсонской области провели масштабную ротацию личного состава и военной техники на левобережье Днепра.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам совещания с руководителями областных военных администраций.
РФ перекинула дополнительные силы на левобережье Херсонщины
По словам главы государства, во время совещания отдельно заслушали доклад по ситуации в Херсоне и области.
Зеленский заявил, что российские войска использовали гуманитарную операцию в Олешках как прикрытие для перекидывания дополнительных подразделений и техники.
В частности, оккупанты завели новые силы непосредственно в Олешки и окружающую общину.
На фоне усиления российского военного присутствия на левобережье президент поручил командованию ВСУ подготовить предложения о дополнительных мерах защиты жителей Херсона от российских атак.
В ходе совещания также обсудили ситуацию с безопасностью и энергетической деятельностью в других областях Украины.
Зеленский подчеркнул, что совещания с руководителями областей будут проводить еженедельно, чтобы оперативно реагировать на вызовы и получать актуальную информацию непосредственно из регионов.