Российские оккупанты под прикрытием гуманитарной операции в Олешках Херсонской области провели масштабную ротацию личного состава и военной техники на левобережье Днепра.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам совещания с руководителями областных военных администраций.

РФ перекинула дополнительные силы на левобережье Херсонщины

По словам главы государства, во время совещания отдельно заслушали доклад по ситуации в Херсоне и области.

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Зеленский заявил, что российские войска использовали гуманитарную операцию в Олешках как прикрытие для перекидывания дополнительных подразделений и техники.

В частности, оккупанты завели новые силы непосредственно в Олешки и окружающую общину.

На фоне усиления российского военного присутствия на левобережье президент поручил командованию ВСУ подготовить предложения о дополнительных мерах защиты жителей Херсона от российских атак.

В ходе совещания также обсудили ситуацию с безопасностью и энергетической деятельностью в других областях Украины.

Зеленский подчеркнул, что совещания с руководителями областей будут проводить еженедельно, чтобы оперативно реагировать на вызовы и получать актуальную информацию непосредственно из регионов.

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