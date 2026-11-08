За прошедшие сутки Силы обороны Украины нанесли удары по четырем пунктам управления беспилотниками. Вражеские объекты были поражены на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Донецкой областей, а также в Брянской области.

ВСУ поразили пункт управления дронами

Одной из важнейших целей стал объект во временно оккупированном Бердянске Запорожской области. Там украинские военные поразили пункт временной дислокации и пункт управления БПЛА подразделения, входящего в российский центр Рубикон.

Это подразделение считается одним из наиболее боеспособных в структуре российских беспилотных сил. Его операторы, в частности, совершают атаки на гражданское население прифронтовых населенных пунктов.

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Информация о потерях противника пока уточняется. В то же время, уничтожение или повреждение пунктов управления БпЛА ограничивает возможности российских войск применять беспилотники против украинских позиций и на прифронтовых дорогах.

Кроме того, Силы обороны поразили пункты управления российскими дронами вблизи временно оккупированных Олешек в Херсонской области и в районе Белицкого Донецкой области.

Еще один удар был нанесен по пункту управления БпЛА противника в районе Александровского Брянской области РФ.

Украинские военные подчеркнули, что удары по важным военным объектам российской армии будут продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины.

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