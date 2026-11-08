Рубикон в Бердянске и еще 3 пункта управления БпЛА: ВСУ поразили важные объекты РФ на ВОТ
- Силы обороны Украины нанесли серию ударов по объектам российских беспилотных подразделений на оккупированных территориях и в РФ.
- Одной из ключевых целей стал военный объект в Бердянске, связанный с российским центром беспилотных систем Рубикон.
- Украинские военные сообщили о поражении других пунктов управления дронами, при этом информация о потерях противника уточняется.
За прошедшие сутки Силы обороны Украины нанесли удары по четырем пунктам управления беспилотниками. Вражеские объекты были поражены на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Донецкой областей, а также в Брянской области.
ВСУ поразили пункт управления дронами
Одной из важнейших целей стал объект во временно оккупированном Бердянске Запорожской области. Там украинские военные поразили пункт временной дислокации и пункт управления БПЛА подразделения, входящего в российский центр Рубикон.
Это подразделение считается одним из наиболее боеспособных в структуре российских беспилотных сил. Его операторы, в частности, совершают атаки на гражданское население прифронтовых населенных пунктов.
Информация о потерях противника пока уточняется. В то же время, уничтожение или повреждение пунктов управления БпЛА ограничивает возможности российских войск применять беспилотники против украинских позиций и на прифронтовых дорогах.
Кроме того, Силы обороны поразили пункты управления российскими дронами вблизи временно оккупированных Олешек в Херсонской области и в районе Белицкого Донецкой области.
Еще один удар был нанесен по пункту управления БпЛА противника в районе Александровского Брянской области РФ.
Украинские военные подчеркнули, что удары по важным военным объектам российской армии будут продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины.