Протягом минулої доби Сили оборони України завдали ударів по чотирьох пунктах управління російськими безпілотниками. Ворожі об’єкти було уражено на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Донецької областей, а також у Брянській області РФ.

ЗСУ уразили пункт управління дронами

Однією з найважливіших цілей став об’єкт у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Там українські військові уразили пункт тимчасової дислокації та пункт управління БпЛА підрозділу, що входить до складу російського центру Рубікон.

Цей підрозділ вважається одним із найбільш боєздатних у структурі російських безпілотних сил. Його оператори, зокрема, здійснюють атаки на цивільне населення прифронтових населених пунктів.

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Інформація щодо втрат противника наразі уточнюється. Водночас знищення або пошкодження пунктів управління БпЛА обмежує можливості російських військ застосовувати безпілотники проти українських позицій та на прифронтових дорогах.

Крім того, Сили оборони уразили пункти управління російськими дронами поблизу тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині та в районі Білицького Донецької області.

Ще один удар було завдано по пункту управління БпЛА противника в районі Александровського Брянської області РФ.

Українські військові наголосили, що удари по важливих військових об’єктах російської армії триватимуть до повного припинення збройної агресії РФ проти України.

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