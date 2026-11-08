В Киеве с 9 ноября будут работать резервные схемы для водителей — МВД
- С 9 ноября в Киеве изменится организация дорожного движения на нескольких мостах через Днепр.
- В Министерстве внутренних дел сообщили о новых схемах проезда для легковых автомобилей, грузовиков и общественного транспорта.
- Водителям рекомендуют заранее ознакомиться с ограничениями и учитывать обновленные маршруты при поездках между берегами столицы.
В Киеве с понедельника, 9 ноября, будут введены резервные схемы движения транспорта между левым и правым берегами Днепра. Изменения предполагают перераспределение транспортных потоков и новые правила проезда по отдельным мостам столицы.
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.
Как изменится движение транспорта мостами Киева с 9 ноября
В МВД пояснили, что новые схемы организации дорожного движения вводятся из-за дополнительных вызовов безопасности в столице. Они должны уменьшить нагрузку на мосты и обеспечить более эффективное движение транспорта между берегами.
В частности, изменения будут касаться трех мостов:
- Мост Патона. Внедрят реверсивное движение. В утренние часы, с 07:00 до 10:00, три из пяти полос будут открыты для движения в направлении правого берега. Вечером, с 16:00 до 20:00, три полосы будут работать в направлении левого берега.
- Северный мост. Грузовики на подъездах к мосту патрульные будут направляться через Подольский мостовой переход. В то же время возобновят движение общественного транспорта с левого берега на правый, а также легковых автомобилей и общественного транспорта в обратном направлении.
- Южный мост. Грузовой транспорт, следующий с левого берега на правый, будет перенаправлен через Дарницкий мост. Для легковых автомобилей и общественного транспорта дополнительные ограничения не предусмотрены.
Подробные схемы проезда обещают в ближайшее время опубликовать на официальных страницах патрульной полиции. Водителям рекомендуют заранее планировать поездки и учитывать новые правила движения.
Кроме того, правоохранители будут проверять подъездные дороги к мостам и наиболее загруженные участки столичных дорог. В МВД также рассчитывают на сотрудничество с городскими властями по реорганизации транспортного сообщения.
Для регулирования дорожного движения и предотвращения пробок в Киеве уже увеличили количество полицейских экипажей.
Правоохранители будут помогать водителям и координировать транспортные потоки в условиях повышенных рисков безопасности.