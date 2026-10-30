В Киеве работают над восстановлением паромных переправ и строят новые мосты — Калашник
- В Киеве рассматривают новые варианты транспортного сообщения между левым и правым берегами Днепра на фоне повреждения мостовой инфраструктуры.
- Министр инфраструктуры Николай Калашник рассказал о возможностях использования речного транспорта и условиях запуска дополнительных перевозок.
- Одновременно в столице уже реализуют масштабный инфраструктурный проект, который должен улучшить транспортное сообщение в 2027 году.
В Киеве рассматривают возможность возобновления паромного сообщения между левым и правым берегами Днепра. В то же время в столице уже приступили к строительству альтернативных мостовых переправ, первые из которых планируют открыть в начале 2027 года.
Об этом заявил министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Николай Калашник во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
В Киеве планируют возобновить паромное сообщение через Днепр
По словам Калашника, специалисты уже проверили имеющийся в столице речной транспорт и определили суда, которые можно привлечь к пассажирским перевозкам.
В настоящее время в Киеве насчитывается около 20 единиц речного транспорта, пригодных для использования. Идет подготовка к возможному возобновлению паромных переправ между берегами Днепра.
В то же время министр подчеркнул, что запуск таких перевозок будет зависеть от ситуации безопасности и согласования с военными.
Это связано с тем, что акваторию Днепра используют военные подразделения, в частности, для выявления и уничтожения российских воздушных целей.
Поэтому решение о возобновлении пассажирского речного сообщения будут приниматься только после соответствующих проверок и согласования с военным командованием.
Для улучшения транспортного сообщения между левым и правым берегами столицы уже введен ряд дополнительных мер.
В частности, Укрзализныця назначила 16 новых маршрутов, которые должны облегчить передвижение пассажиров между берегами Днепра.
Кроме того, в Киеве расширили автобусную маршрутную сеть и увеличили количество транспорта по линиям.
Также возобновлено движение по Южному мосту в направлении с левого на правый берег.
Строительство новых переправ в Киеве: когда заработают первые мосты
Калашник сообщил, что в последний месяц российские войска систематически атакуют мостовую инфраструктуру Украины, пытаясь усложнить транспортное сообщение и нарушить логистические маршруты.
В частности, массированные удары по транспортной инфраструктуре были в Киеве, Запорожье, Днепре и Харькове.
В ответ на эти угрозы правительство утвердило проект ускоренного строительства альтернативных мостовых переправ через украинские реки, в частности, Днепр.
В общей сложности предусмотрено сооружение 21 такой переправы. В Киеве соответствующие работы уже стартовали.
По словам министра, первые новые мосты планируют ввести в эксплуатацию в начале 2027 года.
Организацию и реализацию этих работ будут обеспечивать на уровне центральной власти.