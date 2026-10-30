В Киеве рассматривают возможность возобновления паромного сообщения между левым и правым берегами Днепра. В то же время в столице уже приступили к строительству альтернативных мостовых переправ, первые из которых планируют открыть в начале 2027 года.

Об этом заявил министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Николай Калашник во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

В Киеве планируют возобновить паромное сообщение через Днепр

По словам Калашника, специалисты уже проверили имеющийся в столице речной транспорт и определили суда, которые можно привлечь к пассажирским перевозкам.

Сейчас смотрят

В настоящее время в Киеве насчитывается около 20 единиц речного транспорта, пригодных для использования. Идет подготовка к возможному возобновлению паромных переправ между берегами Днепра.

В то же время министр подчеркнул, что запуск таких перевозок будет зависеть от ситуации безопасности и согласования с военными.

Это связано с тем, что акваторию Днепра используют военные подразделения, в частности, для выявления и уничтожения российских воздушных целей.

Поэтому решение о возобновлении пассажирского речного сообщения будут приниматься только после соответствующих проверок и согласования с военным командованием.

Для улучшения транспортного сообщения между левым и правым берегами столицы уже введен ряд дополнительных мер.

В частности, Укрзализныця назначила 16 новых маршрутов, которые должны облегчить передвижение пассажиров между берегами Днепра.

Кроме того, в Киеве расширили автобусную маршрутную сеть и увеличили количество транспорта по линиям.

Также возобновлено движение по Южному мосту в направлении с левого на правый берег.

Строительство новых переправ в Киеве: когда заработают первые мосты

Калашник сообщил, что в последний месяц российские войска систематически атакуют мостовую инфраструктуру Украины, пытаясь усложнить транспортное сообщение и нарушить логистические маршруты.

В частности, массированные удары по транспортной инфраструктуре были в Киеве, Запорожье, Днепре и Харькове.

В ответ на эти угрозы правительство утвердило проект ускоренного строительства альтернативных мостовых переправ через украинские реки, в частности, Днепр.

В общей сложности предусмотрено сооружение 21 такой переправы. В Киеве соответствующие работы уже стартовали.

По словам министра, первые новые мосты планируют ввести в эксплуатацию в начале 2027 года.

Организацию и реализацию этих работ будут обеспечивать на уровне центральной власти.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.