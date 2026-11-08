У Києві з понеділка, 9 листопада, запровадять резервні схеми руху транспорту між лівим і правим берегами Дніпра. Зміни передбачають перерозподіл транспортних потоків та нові правила проїзду окремими мостами столиці.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.

Як зміниться рух транспорту мостами Києва з 9 листопада

У МВС пояснили, що нові схеми організації дорожнього руху запроваджують через додаткові безпекові виклики у столиці. Вони мають зменшити навантаження на мости та забезпечити ефективніший рух транспорту між берегами.

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Зокрема, зміни стосуватимуться трьох мостів:

Міст Патона. Запровадять реверсивний рух. У ранкові години, з 07:00 до 10:00, три з п’яти смуг будуть відкриті для руху в напрямку правого берега. Увечері, з 16:00 до 20:00, три смуги працюватимуть у напрямку лівого берега.

Запровадять реверсивний рух. У ранкові години, з 07:00 до 10:00, три з п’яти смуг будуть відкриті для руху в напрямку правого берега. Увечері, з 16:00 до 20:00, три смуги працюватимуть у напрямку лівого берега. Північний міст. Вантажівки на під’їздах до мосту патрульні скеровуватимуть через Подільський мостовий перехід. Водночас відновлять рух громадського транспорту з лівого берега на правий, а також легкових автомобілів і громадського транспорту у зворотному напрямку.

Вантажівки на під’їздах до мосту патрульні скеровуватимуть через Подільський мостовий перехід. Водночас відновлять рух громадського транспорту з лівого берега на правий, а також легкових автомобілів і громадського транспорту у зворотному напрямку. Південний міст. Вантажний транспорт, що прямує з лівого берега на правий, перенаправлятимуть через Дарницький міст. Для легкових автомобілів та громадського транспорту додаткових обмежень не передбачено.

Докладні схеми проїзду обіцяють найближчим часом опублікувати на офіційних сторінках патрульної поліції. Водіям рекомендують заздалегідь планувати поїздки та враховувати нові правила руху.

Крім того, правоохоронці перевірятимуть під’їзні дороги до мостів і найбільш завантажені ділянки столичних автошляхів. У МВС також розраховують на співпрацю з міською владою щодо реорганізації транспортного сполучення.

Для регулювання дорожнього руху та запобігання заторам у Києві вже збільшили кількість поліцейських екіпажів. Правоохоронці допомагатимуть водіям і координуватимуть транспортні потоки в умовах підвищених безпекових ризиків.

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