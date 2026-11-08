Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру подготовить программу бесплатного проезда в городском наземном транспорте Киева.

Об этом глава государства сообщил по итогам селекторного совещания.

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По словам Зеленского, во время совещания особое внимание было уделено транспортным вызовам в столице. Премьер-министр, секретарь СНБО и министр внутренних дел представили возможные резервные схемы организации перевозок в Киеве.

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В настоящее время прорабатываются вопросы обеспечения столицы необходимым количеством транспорта, а также изменения организации дорожного движения на отдельных участках города.

Президент подчеркнул, что правительство должно разработать конкретные решения по обеспечению стабильной и доступной работы наземного общественного транспорта в случае перебоев в работе метро или возникновения проблем с мостами через Днепр.

Зеленский поручил премьер-министру предоставить программу бесплатного проезда в наземном транспорте и обеспечить достаточный резерв автобусов для Киева.

– Поручил премьер-министру представить программу бесплатного проезда в городском наземном транспорте и достаточного резерва автобусов для Киева, – говорится в сообщении.

В то же время, конкретных сроков введения бесплатного проезда президент пока не назвал.

Фото: Владимир Зеленский

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