Зеленский поручил правительству предоставить программу бесплатного проезда в наземном транспорте Киева
- Президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить новые решения для обеспечения стабильной работы общественного транспорта Киева.
- Во время селекторного совещания обсудили возможные изменения в организации перевозок на случай проблем с метро и мостами через Днепр.
- Отдельно президент поднял вопрос доступности наземного транспорта и создания необходимого резерва автобусов.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру подготовить программу бесплатного проезда в городском наземном транспорте Киева.
Об этом глава государства сообщил по итогам селекторного совещания.
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По словам Зеленского, во время совещания особое внимание было уделено транспортным вызовам в столице. Премьер-министр, секретарь СНБО и министр внутренних дел представили возможные резервные схемы организации перевозок в Киеве.
В настоящее время прорабатываются вопросы обеспечения столицы необходимым количеством транспорта, а также изменения организации дорожного движения на отдельных участках города.
Президент подчеркнул, что правительство должно разработать конкретные решения по обеспечению стабильной и доступной работы наземного общественного транспорта в случае перебоев в работе метро или возникновения проблем с мостами через Днепр.
Зеленский поручил премьер-министру предоставить программу бесплатного проезда в наземном транспорте и обеспечить достаточный резерв автобусов для Киева.
– Поручил премьер-министру представить программу бесплатного проезда в городском наземном транспорте и достаточного резерва автобусов для Киева, – говорится в сообщении.
В то же время, конкретных сроков введения бесплатного проезда президент пока не назвал.
Фото: Владимир Зеленский