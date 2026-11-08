Зеленський доручив уряду надати програму безкоштовного проїзду у наземному транспорті Києва
- Президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати нові рішення для забезпечення стабільної роботи громадського транспорту Києва.
- Під час селекторної наради обговорили можливі зміни в організації перевезень на випадок проблем із метро та мостами через Дніпро.
- Окремо президент порушив питання доступності наземного транспорту та створення необхідного резерву автобусів.
Президент України Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру підготувати програму безкоштовного проїзду в міському наземному транспорті Києва.
Про це глава держави повідомив за підсумками селекторної наради.
Зеленський дав доручення Корецькому щодо безкоштовного проїзду у Києві
За словами Зеленського, під час наради окрему увагу приділили транспортним викликам у столиці. Прем’єр-міністр, секретар РНБО та міністр внутрішніх справ представили можливі резервні схеми організації перевезень у Києві.
Наразі опрацьовують питання забезпечення столиці необхідною кількістю транспорту, а також зміни організації дорожнього руху на окремих ділянках міста.
Президент наголосив, що уряд має розробити конкретні рішення для забезпечення стабільної та доступної роботи наземного громадського транспорту в разі перебоїв у роботі метро або виникнення проблем із мостами через Дніпро.
Зеленський доручив прем’єр-міністру представити програму безкоштовного проїзду в наземному транспорті та забезпечити достатній резерв автобусів для Києва.
– Доручив премʼєр-міністру представити програму безкоштовного проїзду в міському наземному транспорті та достатнього резерву автобусів для Києва, – йдеться у повідомленні.
Водночас конкретних термінів запровадження безкоштовного проїзду президент поки не назвав.
Фото: Володимир Зеленський