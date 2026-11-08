Президент України Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру підготувати програму безкоштовного проїзду в міському наземному транспорті Києва.

Про це глава держави повідомив за підсумками селекторної наради.

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За словами Зеленського, під час наради окрему увагу приділили транспортним викликам у столиці. Прем’єр-міністр, секретар РНБО та міністр внутрішніх справ представили можливі резервні схеми організації перевезень у Києві.

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Наразі опрацьовують питання забезпечення столиці необхідною кількістю транспорту, а також зміни організації дорожнього руху на окремих ділянках міста.

Президент наголосив, що уряд має розробити конкретні рішення для забезпечення стабільної та доступної роботи наземного громадського транспорту в разі перебоїв у роботі метро або виникнення проблем із мостами через Дніпро.

Зеленський доручив прем’єр-міністру представити програму безкоштовного проїзду в наземному транспорті та забезпечити достатній резерв автобусів для Києва.

– Доручив премʼєр-міністру представити програму безкоштовного проїзду в міському наземному транспорті та достатнього резерву автобусів для Києва, – йдеться у повідомленні.

Водночас конкретних термінів запровадження безкоштовного проїзду президент поки не назвав.

Фото: Володимир Зеленський

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