Киев — это город с разветвленной транспортной сетью, которая охватывает метро, трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси. Ежедневно миллионы киевлян и гостей столицы пользуются общественным транспортом, поскольку он является основным способом передвижения по городу. Стоимость проезда зависит от выбранного вида транспорта и способа оплаты.

Сколько стоит проезд в Киеве в 2026 году, читайте в нашем материале.

Стоимость проезда в общественном транспорте Киева

Чтобы воспользоваться городским транспортом в Киеве, можно приобрести разовый билет с напечатанным QR-кодом, который необходимо отсканировать в валидаторе во время поездки. Также доступна транспортная карта Киева, которую могут приобрести жители города для удобной и выгодной оплаты проезда.

Сейчас смотрят

Стоимость проезда в Киеве:

Проезд в городском транспорте, который работает в обычном режиме (автобусы, трамваи, троллейбусы и фуникулер), стоит 30 грн за одну поездку.

Если выбрать городскую электричку, то цена составит 30-37 грн за билет.

В метро действует такой же тариф, как и на наземный транспорт, 30 грн за одну поездку.

Как сэкономить на проезде в Киеве

Сэкономить на поездках в коммунальном транспорте Киева можно благодаря пополнению транспортной карты. Чем больше поездок покупает пассажир, тем дешевле обходится каждая из них.

При покупке пакетов поездок на транспортную карту стоимость одной поездки зависит от количества приобретенных:

от 10 до 19 поездок — 28,90 грн за каждую;

от 20 до 29 — 27,80 грн;

от 30 до 39 — 26,60 грн;

от 40 до 49 — 25,50 грн;

пакет из 50 поездок — 25 грн за одну.

Где купить билеты или пополнить транспортные карты

В Киеве работает более 2 000 пунктов продажи и пополнения транспортных карт и QR-билетов.

Среди них:

243 терминала самообслуживания на остановках наземного транспорта и 304 терминала на 52 станциях метро. Здесь можно приобрести или пополнить транспортную карту, а также купить QR-билет.

Около 1 800 терминалов EasyPay, которые позволяют пополнять карту.

Примерно 322 Т-киоска, где можно купить транспортную карту.

Кассы на трех станциях метро, где также можно пополнить или приобрести карту.

С 2021 года оплачивать проезд стало еще удобнее благодаря мобильному приложению «Киев Цифровой».

Здесь можно:

пополнить транспортную карту с банковской карты в любое время;

купить QR-билет для себя или другого человека;

поделиться билетом через мессенджер или электронную почту, нажав одну кнопку;

оплатить проезд с помощью QR-билета прямо с экрана смартфона, поэтому носить с собой бумажные талоны не нужно.

Сколько стоят транспортные карты

В Киеве доступны три варианта транспортных карт:

Обычная пластиковая карта стоит 96 грн. Ее можно приобрести в автоматах самообслуживания, которые поддерживают продажу транспортных карт, а также в пунктах продажи.

Ученическая пластиковая карта стоит 120 грн. Она предназначена для школьников и изготавливается индивидуально.

Цифровая транспортная карта стоит 50 грн. Ее можно приобрести непосредственно в приложении Киев Цифровой и использовать для оплаты проезда смартфоном.

Указанные суммы — стоимость приобретения самой карты, без оплаты поездок. Все три варианта позволяют пользоваться городским коммунальным транспортом Киева.

Источник : КГГА

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.