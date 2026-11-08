Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что благодаря эффективным действиям Десантно-штурмовых войск ВСУ в 2026 году на Александровском направлении удалось освободить более 800 кв. км территории.

Об этом глава государства сообщил в поздравлении военнослужащих ДШВ с профессиональным праздником.

Зеленский рассказал об успехах ДШВ на Александровском направлении

По словам президента, в этом году украинские десантники продемонстрировали высокую результативность во время боевых операций в Александровском направлении.

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Благодаря их активным действиям Силы обороны смогли освободить более 800 кв. км территории.

Зеленский подчеркнул, что эти результаты в очередной раз свидетельствуют о профессионализме, мужестве и боевой подготовке украинских десантников.

Президент также отметил весомую роль ДШВ в защите Украины от российской агрессии. Он напомнил, что с 2014 года и с самого начала полномасштабного вторжения подразделения принимали участие в ключевых оборонительных и наступательных операциях.

В частности, десантники защищали Киев, Донецкую область, южные регионы, Запорожскую и Харьковскую области, а также были среди участников Курской операции, во время которой боевые действия были перенесены на территорию России.

Глава государства подчеркнул, что Десантно-штурмовые войска выполняют задачи на самых сложных участках фронта и вносят значительный вклад в общие результаты Сил обороны.

Зеленский поблагодарил военнослужащих за службу, поздравил их с профессиональным праздником и почтил память павших защитников Украины.

Президент выразил уверенность, что Украина сможет защитить свою независимость и достичь мира.

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