Освободили более 800 кв. км: Зеленский об успехах ДШВ на Александровском направлении
- Президент Владимир Зеленский поздравил военнослужащих Десантно-штурмовых войск ВСУ с профессиональным праздником 8 ноября.
- Глава государства отметил участие десантников в ключевых оборонительных и наступательных операциях и их вклад в освобождение украинских территорий.
- Отдельное внимание Зеленский уделил результатам боевых действий на одном из направлений фронта и почтил память погибших защитников.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что благодаря эффективным действиям Десантно-штурмовых войск ВСУ в 2026 году на Александровском направлении удалось освободить более 800 кв. км территории.
Об этом глава государства сообщил в поздравлении военнослужащих ДШВ с профессиональным праздником.
Зеленский рассказал об успехах ДШВ на Александровском направлении
По словам президента, в этом году украинские десантники продемонстрировали высокую результативность во время боевых операций в Александровском направлении.
Благодаря их активным действиям Силы обороны смогли освободить более 800 кв. км территории.
Зеленский подчеркнул, что эти результаты в очередной раз свидетельствуют о профессионализме, мужестве и боевой подготовке украинских десантников.
Президент также отметил весомую роль ДШВ в защите Украины от российской агрессии. Он напомнил, что с 2014 года и с самого начала полномасштабного вторжения подразделения принимали участие в ключевых оборонительных и наступательных операциях.
В частности, десантники защищали Киев, Донецкую область, южные регионы, Запорожскую и Харьковскую области, а также были среди участников Курской операции, во время которой боевые действия были перенесены на территорию России.
Глава государства подчеркнул, что Десантно-штурмовые войска выполняют задачи на самых сложных участках фронта и вносят значительный вклад в общие результаты Сил обороны.
Зеленский поблагодарил военнослужащих за службу, поздравил их с профессиональным праздником и почтил память павших защитников Украины.
Президент выразил уверенность, что Украина сможет защитить свою независимость и достичь мира.