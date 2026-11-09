Ноябрь постепенно приближает Прикарпатье к зимней погоде. В Карпатах уже прогнозируют мокрый снег, а синоптики следят за дальнейшим изменением температуры и осадками. Для Ивано-Франковска переход к зимней погоде пока не такой очевидный.

Факты ICTV выяснили, когда будет первый снег в Ивано-Франковске и какой будет погода в городе в ближайшие дни.

Когда будет снег в Ивано-Франковске в 2026 году: прогноз на ноябрь

По данным Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, 10–13 ноября на погоду Прикарпатья будет влиять циклон. Из-за этого в области ожидается облачная и дождливая погода.

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Днем 10 ноября и до конца рабочей недели синоптики прогнозируют дожди разной интенсивности. В горах осадки будут с мокрым снегом.

В самом Ивано-Франковске 10 ноября ожидается переменная облачность. Ночью осадков не будет, а днем пройдет небольшой дождь. Температура воздуха составит −4…−6 °C ночью и +6…+8 °C днем.

В дальнейшем температура в области повысится. По прогнозу областного центра по гидрометеорологии, ночью столбики термометров будут показывать +2…+7 °C, а днем +5…+10 °C. В высокогорье Карпат в течение суток ожидается −2…+3 °C.

Погода в Ивано-Франковске до конца недели

По прогнозу погоды от УкрГМЦ для Ивано-Франковска, в течение недели ожидаются следующие температуры и осадки:

10 ноября днем +6 °C, облачно с прояснениями. Ночью +3 °C, небольшая облачность.

11 ноября днем +5 °C, ночью +5 °C. Облачно, ожидается дождь.

12 ноября днем +5 °C, ночью +3 °C. Облачно, возможен небольшой дождь.

13 ноября днем +13 °C, ночью +7 °C. Облачно с прояснениями.

14 ноября днем +5 °C, ночью +5 °C. Облачно, ожидается дождь.

Таким образом, в ближайшие дни мокрый снег прогнозируют в горных районах Прикарпатья. Для самого Ивано-Франковска в прогнозе на этот период указаны дожди.

Когда в Ивано-Франковске прогнозируют первый снег

Согласно расчетам сезонной прогностической системы ECMWF SEAS5 Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, для высокогорья Карпат существует высокая вероятность формирования снежного покрова ближе к 25 ноября.

Мокрый снег в Ивано-Франковске предварительно может выпасть 22–26 ноября 2026 года.

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