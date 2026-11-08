Первая неделя ноября стала самой результативной для Сил обороны Украины за все время полномасштабной войны. В течение 1-7 ноября вражеская армия потеряла 16 130 военнослужащих.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Потери РФ за ноябрь 2026

Это абсолютный рекорд с начала полномасштабной войны.

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По данным Генштаба, украинские защитники ежесуточно обезвредили в среднем более 2300 российских военных. Это почти 100 окупантов ежечасно.

Фактически за семь дней потери российской армии превысили численность среднестатистического мотострелкового полка.

В Генштабе отмечают, что российское командование продолжает отправлять военных в так называемые мясные штурмы. В то же время Силы обороны Украины продолжают методически уничтожать противника и защищать украинскую территорию от российского нашествия.

Напомним, что 21 октября 2026 года Силы обороны ликвидровали 2250 российских военных. Это был рекорд дневных утрат личного состава вражеской армии за весь период полномасштабной войны.

Генеральный штаб ВСУ в конце октября сообщал, что армия РФ за месяц понесла беспрецедентные потери личного состава. В частности, потери в живой силе достигли 49 040 военных. Предыдущий рекорд был зафиксирован в декабре 2024 года, когда российская армия потеряла 48 670 человек.

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