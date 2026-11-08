Президент України Володимир Зеленський заявив, що завдяки ефективним діям Десантно-штурмових військ ЗСУ у 2026 році на Олександрівському напрямку вдалося звільнити понад 800 кв. км території.

Про це глава держави повідомив у привітанні військовослужбовців ДШВ із професійним святом.

Зеленський розповів про успіхи ДШВ на Олександрівському напрямку

За словами президента, цього року українські десантники продемонстрували високу результативність під час бойових операцій на Олександрівському напрямку.

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Завдяки їхнім активним діям Сили оборони змогли звільнити понад 800 кв. км території.

Зеленський наголосив, що ці результати вкотре свідчать про професіоналізм, мужність і бойову підготовку українських десантників.

Президент також відзначив вагому роль ДШВ у захисті України від російської агресії. Він нагадав, що з 2014 року та від початку повномасштабного вторгнення підрозділи брали участь у ключових оборонних і наступальних операціях.

Зокрема, десантники захищали Київ, Донеччину, південні регіони, Запорізьку та Харківську області, а також були серед учасників Курської операції, під час якої бойові дії перенесли на територію Росії.

Глава держави підкреслив, що Десантно-штурмові війська виконують завдання на найскладніших ділянках фронту та роблять значний внесок у спільні результати Сил оборони.

Зеленський подякував військовослужбовцям за службу, привітав їх із професійним святом та вшанував пам’ять полеглих захисників України.

Президент висловив упевненість, що Україна зможе захистити свою незалежність і досягти миру.

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