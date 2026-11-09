Львовщина — один из самых популярных туристических уголков Украины. Сюда приезжают, чтобы увидеть исторические достопримечательности Львова, отдохнуть в Карпатах, посетить горнолыжные курорты и полюбоваться зимними пейзажами. Поэтому погода в регионе интересует не только местных жителей, но и туристов, которые планируют поездки.

Факты ICTV выясняли, когда во Львове выпадет снег и какой будет погода во Львовской области в ближайшие дни.

Когда ожидать первый снег во Львове

Первый снег во Львовской области уже выпал, но не в самом Львове. В частности, 6 ноября осадки в виде снега зафиксировали в Славском, на Стрыйщине и горнолыжном курорте Плай.

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Когда будет снег во Львове: прогноз синоптиков

Как рассказали во Львовском региональном центре по гидрометеорологии, в ближайшие дни во Львовской области ожидается изменение погодных условий. После солнечных, но холодных выходных регион окажется под влиянием циклона и атмосферных фронтов.

По прогнозу синоптиков, в начале недели, а именно 9 и 10 ноября, пройдут небольшие и умеренные дожди, в горах местами с мокрым снегом. Ближе к концу рабочей недели смешанная фаза осадков возможна и в равнинной части Львовской области.

Поэтому первый мокрый снег во Львове и близлежащих населенных пунктах стоит ожидать в течение ближайших дней.

Во вторник, 10 ноября, во Львовской области ожидаются дождь с мокрым снегом, туман и гололедица на дорогах. Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

По прогнозу синоптиков, завтра в области будет облачно с прояснениями. Ночью и утром существенных осадков не прогнозируют, однако во второй половине дня местами пройдет дождь с мокрым снегом. Также утром возможен слабый туман, а на отдельных участках дорог образуется гололедица.

Ветер южный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит -1…-6°C, днем +5…+10°C.

Во Львове ночью столбики термометров покажут -2…-4°C, а днем воздух прогреется до +7…+9°C.

Погода во Львове до конца недели

По предварительному прогнозу синоптиков, смешанная фаза осадков в виде дождя и мокрого снега в конце рабочей недели возможна не только в горной, но и в равнинной части Львовской области.

В начале недели ветер будет южным, позже сменит направление на северо-западное. Преимущественно он будет умеренным.

Температура воздуха в течение недели также будет меняться. Если в начале недели ночью ожидается от -1 до -6°C, то в конце рабочей недели от +3 до +8°C. Днем температурные показатели составят от +3 до +8°C, а ближе к выходным температура поднимется до +11°C.

10 ноября, во вторник, днем воздух прогреется до +6°C, ночью столбики термометров опустятся до -2°C. Ожидается облачность с прояснениями.

11 ноября, в среду, днем температура составит +2°C, ночью также +2°C. Прогнозируют облачную погоду с осадками.

12 ноября, в четверг, будет теплее. Днем температура поднимется до +9°C, ночью составит +3°C. Ожидается облачность с прояснениями.

13 ноября, в пятницу, днем воздух прогреется до +5°C, ночью температура составит +8°C. Прогнозируют облачную погоду с осадками.

14 ноября, в субботу, днем ожидается +3°C, ночью +1°C. Будет облачно с прояснениями.

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