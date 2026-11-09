Львівщина — один із найпопулярніших туристичних куточків України. Сюди приїжджають, щоб побачити історичні пам’ятки Львова, відпочити в Карпатах, відвідати гірськолижні курорти та помилуватися зимовими краєвидами. Тож погода в регіоні цікавить не лише місцевих жителів, а й туристів, які планують подорожі.

Факти ICTV дізнавалися, коли у Львові випаде сніг та якою буде погода на Львівщині найближчими днями.

Коли очікувати на перший сніг у Львові

Перший сніг на Львівщині вже випав, але не у самому Львові. Зокрема, 6 листопада опади у вигляді снігу зафіксували у Славському, на Стрийщині та гірськолижному курорті Плай.

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Коли буде сніг у Львові: прогноз синоптиків

Як розповіли у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології, найближчими днями на Львівщині очікується зміна погодних умов. Після сонячних, але холодних вихідних, регіон опиниться під впливом циклону та атмосферних фронтів.

За прогнозом синоптиків, на початку тижня, а саме 9 та 10 листопада пройдуть невеликі та помірні дощі, у горах місцями з мокрим снігом. Ближче до кінця робочого тижня змішана фаза опадів можлива і в рівнинній частині Львівщини.

Тому перший мокрий сніг у Львові та навколишніх населених пунктах варто очікувати впродовж найближчих днів.

У вівторок, 10 листопада, на Львівщині очікують дощ із мокрим снігом, туман та ожеледицю на дорогах. Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

За прогнозом синоптиків, завтра в області буде хмарно з проясненнями. Уночі та вранці істотних опадів не прогнозують, однак у другій половині дня місцями пройде дощ із мокрим снігом. Також вранці можливий слабкий туман, а на окремих ділянках доріг утвориться ожеледиця.

Вітер південний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1…-6°C, вдень +5…+10°C.

У Львові вночі стовпчики термометрів покажуть -2…-4°C, а вдень повітря прогріється до +7…+9°C.

Погода у Львові до кінця тижня

За попереднім прогнозом синоптиків, змішана фаза опадів у вигляді дощу та мокрого снігу наприкінці робочого тижня можлива не лише в гірській, а й у рівнинній частині Львівщини.

На початку тижня вітер буде південним, згодом змінить напрямок на північно-західний. Переважно він буде помірним.

Температура повітря протягом тижня також змінюватиметься. Якщо на початку тижня вночі очікують від -1 до -6°C, то наприкінці робочого тижня від +3 до +8°C. Вдень температурні показники становитимуть від +3 до +8°C, а ближче до вихідних температура підніметься до +11°C.

10 листопада, у вівторок, удень повітря прогріється до +6°C, уночі стовпчики термометрів опустяться до -2°C. Очікується хмарність із проясненнями.

11 листопада, у середу, вдень температура становитиме +2°C, уночі також +2°C. Прогнозують хмарну погоду з опадами.

12 листопада, у четвер, буде тепліше. Вдень температура підніметься до +9°C, уночі становитиме +3°C. Очікується хмарність із проясненнями.

13 листопада, у п’ятницю, вдень повітря прогріється до +5°C, уночі температура становитиме +8°C. Прогнозують хмарну погоду з опадами.

14 листопада, у суботу, вдень очікується +3°C, уночі +1°C. Буде хмарно з проясненнями.

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