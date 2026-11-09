Тернополь расположен в зоне умеренно континентального климата. Поэтому зима здесь сопровождается морозами, снегопадами и периодами оттепели. С приближением холодов горожан интересует, когда ждать первого снега в Тернополе и появится ли снежный покров еще в ноябре.

Факты ICTV выяснили, когда выпадет снег в Тернополе и какой будет погода в городе в ближайшие дни.

Когда будет снег в Тернополе в 2026 году

По словам специалиста Украинского гидрометцентра Оксаны Скляр, из-за изменений климата устойчивый снежный покров в ноябре в последние годы не формируется.

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Как объяснила синоптик в комментарии 24 Каналу, раньше период со снегом в Украине обычно длился с ноября по март или апрель. Теперь ситуация изменилась, а снежный покров не всегда образуется даже в декабре.

В ноябре 2026 года синоптики УкрГМЦ допускают осадки смешанной фазы, а именно дождь с мокрым снегом. Однако наиболее вероятно, что такие осадки будут наблюдаться в Карпатах. Из-за особенностей рельефа, высоты над уровнем моря и атмосферной циркуляции там складываются другие условия для образования снега.

Скляр также подчеркнула, что говорить об устойчивом снежном покрове пока рано. Температура воздуха еще не перешла к стабильным минусовым значениям и преимущественно колеблется от 0 до +15 °C. Такие показатели соответствуют метеорологической осени.

Более того, даже если в ноябре выпадет мокрый снег, после него может поступить теплая воздушная масса. В таком случае осадки быстро растают и снежный покров не образуется.

Прогноз погоды в Тернополе на 10-12 ноября

По данным Тернопольского областного центра по гидрометеорологии, в ближайшие три дня в городе ожидаются дожди, но снега не будет.

10 ноября будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируют, только вечером возможен небольшой дождь. Ночью и утром ожидается слабый туман. Температура воздуха в Тернополе ночью составит от -3 до -5 °C, днем — от +3 до +5 °C.

11 ноября ночью пройдут дожди, а днем существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит от 0 до +5 °C, днем — от +3 до +8 °C.

12 ноября в городе будет облачно, прогнозируются небольшие дожди. Ночью температура составит от 0 до +5 °C, днем воздух прогреется до +5…+10 °C.

Таким образом, в ближайшие дни осадки в виде снега в Тернополе не прогнозируются. Точную дату, когда выпадет снег в Тернополе, синоптики пока не называют.

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