Тернопіль розташований у зоні помірно континентального клімату. Тож зима тут супроводжується морозами, снігопадами та періодами відлиги. Тому з наближенням холодів містян цікавить, коли чекати першого снігу у Тернополі та чи з’явиться сніговий покрив ще в листопаді.

Факти ICTV з’ясували, коли випаде сніг у Тернополі та якою буде погода в місті найближчими днями.

Коли буде сніг у Тернополі у 2026 році

За словами фахівчині Українського гідрометцентру Оксани Скляр, через зміни клімату стійкий сніговий покрив у листопаді останніми роками не формується.

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Як пояснила синоптикиня в коментарі 24 Каналу, раніше період зі снігом в Україні зазвичай тривав з листопада до березня або квітня. Тепер ситуація змінилася, а сніговий покрив не завжди утворюється навіть у грудні.

У листопаді 2026 року синоптики УкрГМЦ допускають опади змішаної фази, а саме дощу з мокрим снігом. Однак найімовірніше такі опади спостерігатимуться в Карпатах. Через особливості рельєфу, висоту над рівнем моря та атмосферну циркуляцію там складаються інші умови для утворення снігу.

Скляр також наголосила, що говорити про стійкий сніговий покрив поки зарано. Температура повітря ще не перейшла до стабільних мінусових значень і переважно коливається від 0 до +15 °C. Такі показники відповідають метеорологічній осені.

Ба більше, навіть якщо в листопаді випаде мокрий сніг, після нього може надійти тепла повітряна маса. У такому разі опади швидко розтануть і сніговий покрив не утвориться.

Прогноз погоди в Тернополі на 10-12 листопада

За даними Тернопільського обласного центру з гідрометеорології, у найближчі три дні в місті очікуються дощі, але снігу не буде.

10 листопада буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не прогнозують, лише ввечері можливий невеликий дощ. Вночі та вранці очікується слабкий туман. Температура повітря в Тернополі вночі становитиме від -3 до -5 °C, удень від +3 до +5 °C.

11 листопада вночі пройдуть дощі, а вдень істотних опадів не очікується. Температура повітря вночі становитиме від 0 до +5 °C, удень від +3 до +8 °C.

12 листопада у місті буде хмарно, прогнозують невеликі дощі. Уночі температура становитиме від 0 до +5 °C, удень повітря прогріється до +5…+10 °C.

Отже, найближчими днями опадів у вигляді снігу в Тернополі не прогнозують. Точного прогнозу, коли буде сніг у Тернополі, синоптики поки не називають.

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