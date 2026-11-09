Листопад поступово наближає Прикарпаття до зимової погоди. У Карпатах уже прогнозують мокрий сніг, а синоптики стежать за подальшою зміною температури та опадами. Для Івано-Франківська перехід до зимової погоди поки не такий очевидний.

Факти ICTV з’ясували, коли буде перший сніг в Івано-Франківську та якою буде погода в місті в найближчі дні.

Коли буде сніг в Івано-Франківську у 2026 році: прогноз на листопад

За даними Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, 10-13 листопада на погоду Прикарпаття впливатиме циклон. Через це в області очікується хмарна та дощова погода.

Зараз дивляться

Удень 10 листопада та до кінця робочого тижня синоптики прогнозують дощі різної інтенсивності. У горах опади будуть із мокрим снігом.

У самому Івано-Франківську 10 листопада очікується мінлива хмарність. Уночі опадів не буде, а вдень пройде невеликий дощ. Температура повітря становитиме −4…−6 °C уночі та +6…+8 °C вдень.

Надалі температура в області підвищиться. За прогнозом обласного центру з гідрометеорології, вночі стовпчики термометрів показуватимуть +2…+7 °C, а вдень +5…+10 °C. На високогір’ї Карпат протягом доби очікується −2…+3 °C.

Погода в Івано-Франківську до кінця тижня

За прогнозом погоди від УкрГМЦ для Івано-Франківська, протягом тижня очікуються такі температури та опади:

10 листопада вдень +6 °C, хмарно з проясненнями. Уночі +3 °C, невелика хмарність.

11 листопада вдень +5 °C, уночі +5 °C. Хмарно, очікується дощ.

12 листопада вдень +5 °C, уночі +3 °C. Хмарно, можливий невеликий дощ.

13 листопада вдень +13 °C, уночі +7 °C. Хмарно з проясненнями.

14 листопада вдень +5 °C, уночі +5 °C. Хмарно, очікується дощ.

Отже, у найближчі дні мокрий сніг прогнозують у гірських районах Прикарпаття. Для самого Івано-Франківська в прогнозі на цей період зазначені дощі.

Коли в Івано-Франківську прогнозують перший сніг

За розрахунками сезонної прогностичної системи ECMWF SEAS5 Європейського центру середньострокових прогнозів погоди, для високогір’я Карпат є висока ймовірність формування снігового покриву ближче до 25 листопада.

Мокрий сніг в Івано-Франківську попередньо може випасти 22-26 листопада 2026 року.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.