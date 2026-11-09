Сейчас в Одессе держится прохладная погода, поэтому одесситы уже стараются дополнительно обогревать свои дома. Но в ближайшие дни температура воздуха начнет повышаться. Так, с 10 ноября в Одессе прогнозируют до +13 °C.

Факты ICTV рассказывают, когда включат отопление в Одессе и как город готовится к зиме.

Когда начнется отопительный сезон в Одессе в 2026 году

В Одесском городском совете сообщили, что отопление в Одессе начнут запускать сегодня, 9 ноября. Подключение потребителей к теплоснабжению будет проходить постепенно, поэтому тепло в дома будет поступать в разные дни.

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Сначала планируют запустить небольшие объекты теплоснабжения. Параллельно начнут подавать тепло в учреждения социальной сферы — школы, детские сады и медицинские учреждения. На подключение этих объектов отведут ориентировочно неделю.

С 16 ноября планируют начать запуск крупных объектов теплоснабжения. Основную часть жилых домов рассчитывают подключить к отоплению 18–20 ноября.

Согласно плану, в течение двух недель с начала отопительного сезона городская система теплоснабжения должна заработать в полном объеме.

Также в горсовете обратились к ОСМД, жилищно-строительным кооперативам и управляющим компаниям, которые еще не предоставили акты готовности внутридомовых систем к отопительному сезону. Их призывают как можно скорее оформить и передать необходимые документы.

Как Одесса готовится к отопительному сезону 2026 года

Во время заседания штаба отдельно рассмотрели возможные аварийные ситуации. Речь идет о длительных отключениях электроэнергии, перебоях с теплоснабжением и других чрезвычайных обстоятельствах.

Для оперативного реагирования на обращения жителей районные администрации готовят круглосуточные горячие линии. Также руководители районов должны встретиться с главами ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. На этих встречах планируют согласовать порядок действий в случае аварий.

Еще один важный вопрос — обеспечение города природным газом. Городская власть поддержала проект решения о подписании договора с НАК Нафтогаз Украины. Он предусматривает распределение номинаций газа, необходимых для прохождения отопительного сезона.

В горсовете также подчеркнули важность координации коммунальных служб. Особое внимание уделяют готовности инфраструктуры к работе в условиях угрозы российских атак.

Одесситов призывают погасить долги за отопление

Городская власть обратилась к жителям с просьбой погасить накопившуюся задолженность за теплоснабжение. Своевременная оплата помогает коммунальным предприятиям закупать энергоресурсы и поддерживать стабильную работу зимой.

Таким образом, отопительный сезон в Одессе в 2026 году предварительно должен начаться 9 ноября. Однако окончательное решение будет зависеть от погодных условий и ситуации в городе.

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