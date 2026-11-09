Росія почала застосовувати Герань-5 для ударів по українських містах на початку осені цього року. Експерти змогли дослідити зразок, який приземлився майже неушкодженим посеред поля.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Російська Герань-5 К5-К: ГУР дослідило нову модифікацію

ГУР опублікувало на порталі War&Sanctions інтерактивну 3D-модель та детальний аналіз складових нової модифікації російського безпілотника Герань-5 — версії К5-К.

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Під час аналізу К5-К експерти виявили 93 електронні компоненти іноземного виробництва. Найбільшу кількість деталей виготовлено компаніями зі США — 52, КНР — 10, Швейцарії — 10.

За аеродинамічною схемою та характеристиками фахівці вже класифікують цей апарат як малогабаритну крилату ракету.

Технічні характеристики Герань-5 К5-К

Фахівці воєнної розвідки зафіксували низку технічних змін порівняно з попередніми версіями, спрямованих на покращення швидкісних та висотних показників фюзеляжу:

довжина становить 4 м (проти 6,5 м у звичайної Герань-5), розмах крил — 3 м (проти 3,2 м);

крейсерська швидкість зросла до понад 450 км/год, максимальна швидкість під час окремих маневрів сягає 1000 км/год, а стеля висоти польоту збільшилася з 5 до 6 км;

дальність польоту (1000 км) та вага бойової частини (90 кг) залишилися без змін, а у досліджуваному зразку була встановлена термобарична бойова частина ТББЧ-90;

силова установка: турбореактивний двигун ТРД-200, зібраний в Алабузі з китайських комплектуючих;

авіоніка: польотний контролер, інерціальна система SADRA seeker з модулем МОХ, копія 16-елементної CRP-антени Harxon GI-006, трекер та mesh-модем — аналогічні останнім версіям БпЛА Герань-4 Сікер.

Апарат оснащений блоком оптико-електронної кореляційної системи Сусанин з камерою подвійного діапазону. Система порівнює зображення з камери з еталоном у пам’яті мікрокомп’ютера Coke Pi (китайський аналог Raspberry Pi) для орієнтування за маршрутом.

У ГУР зазначають, що росіяни намагаються ретельно приховувати маркування використаної електронної бази, зокрема цифрових сигнальних процесорів DSP від Texas Instruments та інерціальних модулів Murata.

Такі спроби маскування свідчать про те, що міжнародні санкції створюють проблеми для російських ланцюгів постачання, збільшуючи терміни, вартість та ризики запізнення комплектуючих. Системний контроль та посилення санкційного тиску здатні позбавити агресора можливості виготовляти подібне озброєння.

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