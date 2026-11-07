Установлены личности российских военных преступников, причастных к целенаправленному авиаудару по гимназии в поселке Камышеваха Запорожской области, где находились гражданские. В результате этой атаки погибли по меньшей мере 53 человека, а под завалами до сих пор могут находиться тела еще около 30 погибших.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

ГУР идентифицировало военных РФ, причастных к удару по Камышувахе

По данным военной разведки Украины, удар по гражданскому объекту в Камышевахе спланировал полковник Зубаков Федор Владимирович — начальник группы огневого поражения штаба группировки войск (сил) Днепр Вооруженных сил РФ.

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Для непосредственного совершения преступления он привлек четыре самолета Су-34 из состава тактической авиационной группы №5 Специальной боевой группы группировки авиации резерва Генерального штаба ВС РФ, сформированной на базе 11 смешанного авиационного полка (в/ч 77978) 4-й смешанной авиационной дивизии 5 авиационной дивизии 4-й армии ВВС и ПВО ПКС российской армии.

ГУР МО Украины идентифицировало российских летчиков, совершавших бомбовые сбросы:

капитан Елисеев Сергей Александрович;

капитан Зверев Дмитрий Андреевич;

старший лейтенант Плотников Родион Сергеевич;

старший лейтенант Игнатьев Никита Викторович;

старший лейтенант Соколенко Максим Викторович;

лейтенант Перекрест Вадим Олегович.

Экипаж еще одного российского самолета, привлеченного к атаке, сейчас устанавливается.

В Главном управлении разведки подчеркнули, что за каждое совершенное против украинского народа военное преступление каждого из причастных ждет справедливое возмездие.

Авиаудар по школе в Камышевахе 2 ноября

Трагедия произошла 2 ноября 2026 года. В 09:45 российские управляемые авиабомбы попали в гимназию в Камышевахе, где жителям оказывали гуманитарную помощь. В результате первого удара был разрушен спортивный зал и хозяйственное здание.

Через час российские оккупанты нанесли повторный удар, сбросив тяжелую авиабомбу ФАБ-3000 на подземное помещение гимназии, в котором функционировали пункт несокрушимости и укрытия для местных жителей.

В результате мощного взрыва люди оказались под завалами. Поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжаются. Подтверждена гибель по меньшей мере 53 человек после удара в Камышевахе, еще есть пропавшие без вести.

Часть найденных тел пока не удалось идентифицировать, поэтому у пропавших без вести родственников отобрали образцы ДНК. По предварительным оценкам разведки, под завалами могут оставаться тела еще около 30 погибших.

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