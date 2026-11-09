Россия атаковала Украину 317 дронами: сколько целей сбила ПВО
- В ночь на 9 ноября Россия запустила по Украине 317 ударных дронов.
- В том числе 105 реактивных.
- Зафиксировано попадание на 31 локацию.
С вечера 8 ноября и этой ночью россияне атаковали территорию Украины 317 ударными дронами типа Shahed (105 из них — реактивные), малогабаритными ракетами S-8000 Бандероль/Дань-Т, беспилотниками Гербера и дронами-имитаторами типа Пародия.
Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
Атака дронов на Украину
Оккупанты запускали беспилотники с направлений: Брянск, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Шаталово, Миллерово, а также с временно оккупированного Донецка и с территории Крыма.
Воздушное нападение отбивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:00 силы противовоздушной обороны сбили и подавили:
- 271 БпЛА (81 из них — реактивные),
- 5 S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера.
В небе над Украиной фиксируются еще несколько ударных беспилотников. Боевая работа продолжается.
Зафиксировано попадание вражеских целей по 31 локации, а также падение обломков сбитых дронов на 9 локациях.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 719-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Повітряні сили