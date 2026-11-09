С вечера 8 ноября и этой ночью россияне атаковали территорию Украины 317 ударными дронами типа Shahed (105 из них — реактивные), малогабаритными ракетами S-8000 Бандероль/Дань-Т, беспилотниками Гербера и дронами-имитаторами типа Пародия.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Атака дронов на Украину

Оккупанты запускали беспилотники с направлений: Брянск, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Шаталово, Миллерово, а также с временно оккупированного Донецка и с территории Крыма.

Сейчас смотрят

Воздушное нападение отбивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 силы противовоздушной обороны сбили и подавили:

271 БпЛА (81 из них — реактивные),

5 S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера.

В небе над Украиной фиксируются еще несколько ударных беспилотников. Боевая работа продолжается.

Зафиксировано попадание вражеских целей по 31 локации, а также падение обломков сбитых дронов на 9 локациях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 719-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Повітряні сили

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.