Вновь рекордные потери врага: на 9 ноября ВСУ уничтожили 2 980 оккупантов
За последние сутки Силы обороны уничтожили на фронте как минимум 2 980 российских оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери РФ на 9 ноября 2026 года
- около 1 609 380 (+2 980) человек,
- танков — 12 462 (+4),
- боевых бронированных машин — 25 683 (+15),
- артиллерийских систем — 52 112 (+68),
- РСЗО — 2 263 (+6),
- средств ПВО — 1 753 (+2),
- самолетов — 452,
- вертолетов — 356,
- наземных робототехнических комплексов — 3 109 (+10),
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 602 020 (+1 843),
- крылатых ракет — 5 196,
- кораблей и катеров — 35,
- подводных лодок — 2,
- автомобильной техники и автоцистерн — 172 488 (+638),
- специальной техники — 4 889 (+1).
В октябре и в начале ноября 2026 года Генеральный штаб ВСУ неоднократно сообщал о рекордных потерях российской армии с начала полномасштабного вторжения.
В частности, 21 октября Силы обороны уничтожили 2 250 российских военных. Это стало самым большим суточным показателем за все время войны на тот момент. Предыдущий рекорд зафиксировали 19 декабря 2024 года, когда потери РФ составили 2 200 человек.
К слову, этот рекорд продержался чуть больше недели, ведь уже 1 ноября он был в очередной раз обновлен. Тогда украинские военные ликвидировали уже 2 500 оккупантов за сутки.
29 октября Генштаб сообщил о новом рекорде месячных потерь российской армии. За неполный месяц Силы обороны уничтожили 49 040 оккупантов, превысив предыдущий максимум декабря 2024 года, который составлял 48 670 военных.
Для сравнения: в феврале 2026 года потери РФ составили 26 090 человек, а в сентябре — 46 230. Среднесуточный показатель в октябре достиг примерно 1 750 военных.
Высокие темпы потерь российской армии сохранились и в ноябре. По данным Генштаба, с 1 по 7 ноября РФ потеряла 16 130 военнослужащих.
Это стало абсолютным недельным рекордом с начала полномасштабного вторжения. В среднем украинские военные уничтожали более 2 300 оккупантов в сутки или почти 100 — каждый час.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 720-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.