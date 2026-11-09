За последние сутки Силы обороны уничтожили на фронте как минимум 2 980 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В октябре и в начале ноября 2026 года Генеральный штаб ВСУ неоднократно сообщал о рекордных потерях российской армии с начала полномасштабного вторжения.

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В частности, 21 октября Силы обороны уничтожили 2 250 российских военных. Это стало самым большим суточным показателем за все время войны на тот момент. Предыдущий рекорд зафиксировали 19 декабря 2024 года, когда потери РФ составили 2 200 человек.

К слову, этот рекорд продержался чуть больше недели, ведь уже 1 ноября он был в очередной раз обновлен. Тогда украинские военные ликвидировали уже 2 500 оккупантов за сутки.

29 октября Генштаб сообщил о новом рекорде месячных потерь российской армии. За неполный месяц Силы обороны уничтожили 49 040 оккупантов, превысив предыдущий максимум декабря 2024 года, который составлял 48 670 военных.

Для сравнения: в феврале 2026 года потери РФ составили 26 090 человек, а в сентябре — 46 230. Среднесуточный показатель в октябре достиг примерно 1 750 военных.

Высокие темпы потерь российской армии сохранились и в ноябре. По данным Генштаба, с 1 по 7 ноября РФ потеряла 16 130 военнослужащих.

Это стало абсолютным недельным рекордом с начала полномасштабного вторжения. В среднем украинские военные уничтожали более 2 300 оккупантов в сутки или почти 100 — каждый час.