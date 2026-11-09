З вечора 8 листопада та цієї ночі росіяни атакували територію України 317 ударними дронами типу Shahed (105 із них — реактивні), малогабаритними ракетами S-8000 Бандероль/Дань-Т, безпілотниками Гербера та дронами-імітаторами типу Пародія.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака дронів на Україну

Окупанти запускали безпілотники з Брянська, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська, Шаталова, Міллерова, а також з тимчасово окупованого Донецька і з території Криму.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 сили протиповітряної оборони збили та придушили:

271 БпЛА (81 із них — реактивні),

5 S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера.

У небі над Україною фіксуються ще декілька ударних безпілотників. Бойова робота триває.

Зафіксовано влучання ворожих цілей на 31 локації, а також падіння уламків збитих дронів на 9 локаціях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 720-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Повітряні сили

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