Росія атакувала Україну 317 дронами: скільки цілей збила ППО
- У ніч проти 9 листопада Росія запустила по Україні 317 ударних дронів.
- Зокрема 105 реактивних.
- Зафіксовано влучання на 31 локації.
З вечора 8 листопада та цієї ночі росіяни атакували територію України 317 ударними дронами типу Shahed (105 із них — реактивні), малогабаритними ракетами S-8000 Бандероль/Дань-Т, безпілотниками Гербера та дронами-імітаторами типу Пародія.
Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.
Атака дронів на Україну
Окупанти запускали безпілотники з Брянська, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська, Шаталова, Міллерова, а також з тимчасово окупованого Донецька і з території Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08:00 сили протиповітряної оборони збили та придушили:
- 271 БпЛА (81 із них — реактивні),
- 5 S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера.
У небі над Україною фіксуються ще декілька ударних безпілотників. Бойова робота триває.
Зафіксовано влучання ворожих цілей на 31 локації, а також падіння уламків збитих дронів на 9 локаціях.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 720-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Повітряні сили