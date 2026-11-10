Пенсионный фонд Украины сообщил о распределении численности пенсионеров по состоянию на 1 октября 2026 года.

Какое количество пенсионеров в Украине в 2026 году и как распределяются пенсионные выплаты — читайте в материале Фактов ICTV.

Сколько пенсионеров в Украине в 2026 году

По состоянию на 1 октября 2026 года в Украине насчитывается 10,0 млн пенсионеров, которые получают выплаты от государства. Средний размер пенсии составляет 7 287,81 грн.

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Среди пенсионеров 2,8 млн человек продолжают работать, а их выплаты в среднем выше — около 8 019,18 грн.

Большинство пенсий назначено по возрасту — 72,25% от всех выплат. Пенсии по инвалидности составляют 15,12%, а в связи с потерей кормильца выплаты получают 7,10% пенсионеров. За выслугу лет назначено 5% пенсий. Социальные пенсии составляют 0,49%, а пожизненное содержание судей — всего 0,04%.

Размеры пенсий за последний год заметно изменились. Доля тех, кто получает менее 3 000 грн, немного сократилась — с 3,66% до 3,40%.

Ранее самой многочисленной была группа с выплатами от 3 001 до 4 000 грн, но ее доля снизилась с 31,57% до 23,79%. Доля пенсионеров, которые получают от 4 001 до 5 000 грн, также уменьшилась — с 20,58% до 17,16%.

При этом увеличилось количество тех, кто получает более высокие пенсии. От 5 001 до 10 000 грн получают 36,63% пенсионеров, тогда как год назад таких было 29,14%. Более 10 000 грн получают 19,02% пенсионеров, а на 1 октября 2025 года их было всего 15,05%. Теперь самой многочисленной стала группа пенсионеров с выплатами от 5 001 до 10 000 грн.

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