В Украине сокращается количество людей, которые могут работать в гражданской экономике. На рынок труда влияют война, миграция, старение населения и мобилизация. Из-за этого работодателям становится сложнее находить работников, а нагрузка на тех, кто продолжает работать, возрастает.

Сколько трудоспособных лиц в Украине, какая часть из них имеет работу и что происходит на рынке труда — рассказываем в материале Фактов ICTV.

Сколько трудоспособного населения в Украине в 2026 году

По результатам нового исследования Киевской школы экономики (KSE Institute), в начале 2026 года численность трудоспособного населения в Украине (гражданская рабочая сила) на подконтрольной ей территории составляла 12,9 млн человек. Нижняя граница оценки — 12,5 млн, а верхняя — 13,4 млн человек.

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В исследовании KSE рассчитывали не совсем численность трудоспособного населения в Украине в 2026 году, а именно рабочую силу. Рабочей силой называют людей, которые работают или активно ищут работу. Поэтому в этот показатель входят не все люди трудоспособного возраста, а только те, кто участвует в гражданском рынке труда.

По расчетам исследователей, в начале 2026 года среди гражданской рабочей силы:

11,6 млн человек были заняты;

около 1,3 млн человек не имели работы и искали ее;

уровень безработицы составлял 10,2%.

Основным источником информации о количестве трудоспособного населения в Украине, занятости и безработице является выборочное обследование рабочей силы домохозяйств. Его проводит Государственная служба статистики в соответствии с методологией Международной организации труда.

Однако в 2022–2025 годах обследование приостановили из-за полномасштабной войны. Исследование количества трудоспособных лиц в Украине возобновили в январе 2026 года, но результаты еще не обнародовали.

Поэтому Киевская школа экономики использовала другой подход. Исследователи объединили оценку численности населения с последними доступными довоенными данными обследования рабочей силы за 2021 год. Полученные результаты дополнительно проверили по административным реестрам.

Согласно определению Международной организации труда, рабочая сила охватывает людей в возрасте от 15 до 70 лет, которые работают или активно ищут работу. Военнослужащих по этой методологии также относят к занятому населению.

В своем исследовании KSE Institute учитывала только гражданскую рабочую силу. Причина в том, что исследователи оценивали количество людей, которые могут работать в гражданской экономике. Ведь военнослужащие на действительной службе недоступны для гражданских работодателей.

Сколько трудоспособных женщин в Украине, в исследовании не указано.

Для сравнения, в 2021 году рабочая сила в Украине составляла 17,3 млн человек. Однако этот показатель охватывал территорию, подконтрольную Украине до февраля 2022 года.

Что происходит на рынке труда в Украине

Украинский рынок труда сталкивается с сокращением количества людей, которые могут работать в гражданской экономике. KSE Institute выделяет четыре основных фактора, которые будут влиять на численность рабочей силы до 2030 года.

Эмиграция. Согласно умеренному сценарию, в 2026–2030 годах из Украины уедет около 1,3 млн человек. Часть людей покинет страну в последние годы войны. Еще один поток исследователи связывают с воссоединением семей, отложенной эмиграцией и выездом партнеров и детей после завершения боевых действий.

С учетом участия этих людей в рынке труда эмиграция может привести к потере около 800 тыс. работников к концу 2030 года. По оценке KSE, это крупнейший отдельный фактор сокращения гражданской рабочей силы.

Старение населения. Люди, родившиеся в 1960-х годах, постепенно будут достигать пенсионного возраста. В то же время младшие поколения, родившиеся примерно в 2000–2010 годах, менее многочисленны. Из-за этой разницы ежегодно с рынка труда будут выбывать примерно 70–100 тыс. человек. В целом до 2030 года старение может сократить рабочую силу примерно на 400 тыс. человек.

Смертность. По прогнозу KSE Institute, в 2026–2030 годах умрет около 900 тыс. гражданских лиц в возрасте 15–69 лет. С учетом уровня участия в рабочей силе для соответствующих возрастных групп и пола это может означать потерю до 400 тыс. потенциальных работников. Исследователи отмечают, что это верхняя граница оценки, поскольку люди в последние годы жизни реже работают.

Мобилизация и возвращение военных к гражданской жизни. До прекращения огня мобилизация будет уменьшать количество людей, доступных для гражданских работодателей. После завершения боевых действий часть военнослужащих вернется к гражданской жизни. Однако не все демобилизованные сразу начнут работать.

В центральном сценарии KSE Institute предполагает, что к концу 2030 года потоки мобилизации и возвращения военных будут примерно уравновешивать друг друга.

Сколько трудоспособных лиц будет в Украине до 2030 года

По прогнозу KSE Institute, численность гражданской рабочей силы в Украине продолжит сокращаться. В базовом варианте расчетов к концу 2030 года она составит около 11,9 млн человек. Это на 1 млн, или примерно на 8%, меньше, чем в начале 2026 года.

Согласно сценарию без возвращения украинцев из-за границы и при условии сохранения уровня участия в рабочей силе на уровне 2026 года сокращение будет более значительным. В таком случае количество гражданских работников к 2030 году может уменьшиться до 11,5 млн человек. Это примерно на 1,5 млн, или 12%, меньше первоначальной оценки.

Прогноз зависит от того, сколько украинцев вернется из-за границы и как быстро демобилизованные военнослужащие смогут присоединиться к гражданскому рынку труда. Даже при высоких темпах возвращения и быстрой интеграции ветеранов и ветеранок рабочая сила к концу 2030 года останется меньше, чем в начале 2026-го.

Как сокращение рабочей силы повлияет на экономику Украины

Меньшее количество работников означает, что украинской экономике придется производить больше товаров и услуг с участием меньшего числа людей. Поэтому одной из главных задач станет повышение производительности труда.

По расчетам KSE Institute, чтобы экономика могла достичь прогнозируемых показателей ВВП в условиях сокращения рабочей силы, производительность труда в 2027–2029 годах должна расти в среднем на 5,1% ежегодно.

Это в 2,6 раза быстрее, чем в 2011–2021 годах. Таким образом, дальнейшее развитие экономики будет зависеть не только от количества работающих людей, но и от того, насколько эффективно будет использоваться их труд.

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