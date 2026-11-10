В Україні скорочується кількість людей, які можуть працювати в цивільній економіці. На ринок праці впливають війна, міграція, старіння населення та мобілізація. Через це роботодавцям стає складніше знаходити працівників, а навантаження на тих, хто продовжує працювати, зростає.

Скільки працездатних осіб в Україні, яка частина з них має роботу та що відбувається на ринку праці — розповідаємо в матеріалі Фактів ICTV.

Скільки працездатного населення в Україні у 2026 році

За результатами нового дослідження Київської школи економіки (KSE Institute), на початку 2026 року чисельність працездатного населення в Україні (цивільна робоча сила), на підконтрольній її території, налічувала 12,9 млн осіб. Нижня межа становить 12,5 млн, а верхня 13,4 млн осіб.

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У дослідженні KSE розраховували не зовсім чисельність працездатного населення в Україні у 2026 році, а саме робочу силу. Робочою силою називають людей, які працюють або активно шукають роботу. Тому до цього показника входять не всі люди працездатного віку, а лише ті, хто бере участь у цивільному ринку праці.

За розрахунками дослідників, на початку 2026 року серед цивільної робочої сили:

11,6 млн осіб були зайняті;

близько 1,3 млн осіб не мали роботи та шукали її;

рівень безробіття становив 10,2%.

Основним джерелом інформації про кількість працездатного населення в Україні, зайнятість і безробіття є вибіркове обстеження робочої сили домогосподарств. Його проводить Державна служба статистики відповідно до методології Міжнародної організації праці.

Однак у 2022–2025 роках обстеження призупинили через повномасштабну війну. Дослідження кількості працездатних осіб в Україні відновили у січні 2026 року, але результати ще не оприлюднили.

Тому Київська школа економіки використала інший підхід. Дослідники поєднали оцінку чисельності населення з останніми доступними довоєнними даними обстеження робочої сили за 2021 рік. Отримані результати додатково перевірили за адміністративними реєстрами.

За визначенням Міжнародної організації праці, робоча сила охоплює людей віком від 15 до 70 років, які працюють або активно шукають роботу. Військовослужбовців за цією методологією також зараховують до зайнятого населення.

У своєму дослідженні KSE Institute рахувала лише цивільну робочу силу. Причина — дослідники оцінювали кількість людей, які можуть працювати в цивільній економіці. Адже військовослужбовці на дійсній службі не доступні для цивільних роботодавців.

Скільки працездатних жінок в Україні у дослідженні не вказано.

Для порівняння, у 2021 році робоча сила в Україні становила 17,3 млн осіб. Однак цей показник охоплював територію, підконтрольну Україні до лютого 2022 року.

Що відбувається на ринку праці в Україні

Український ринок праці стикається зі скороченням кількості людей, які можуть працювати в цивільній економіці. KSE Institute виділяє чотири основні чинники, які впливатимуть на чисельність робочої сили до 2030 року.

Еміграція. За помірним сценарієм, у 2026–2030 роках з України виїде близько 1,3 млн осіб. Частина людей залишить країну протягом останніх років війни. Ще один потік дослідники пов’язують із возз’єднанням сімей, відкладеною еміграцією та виїздом партнерів і дітей після завершення бойових дій.

З урахуванням участі цих людей у ринку праці еміграція може забрати до кінця 2030 року близько 800 тис. працівників. За оцінкою KSE, це найбільший окремий чинник скорочення цивільної робочої сили.

Старіння населення. Люди, народжені у 1960-х роках, поступово досягатимуть пенсійного віку. Натомість молодші покоління, які народилися приблизно у 2000–2010 роках, є менш численними. Через цю різницю щороку з ринку праці вибуватимуть приблизно 70–100 тис. людей. Загалом до 2030 року старіння може скоротити робочу силу приблизно на 400 тис. осіб.

Смертність. За прогнозом KSE Institute, у 2026–2030 роках помре близько 900 тис. цивільних людей віком 15–69 років. З урахуванням рівня участі у робочій силі для відповідних вікових груп і статі це може означати втрату до 400 тис. потенційних працівників. Дослідники зазначають, що це верхня межа оцінки, оскільки люди в останні роки життя рідше працюють.

Мобілізація та повернення військових до цивільного життя. До припинення вогню мобілізація зменшуватиме кількість людей, доступних для цивільних роботодавців. Після завершення бойових дій частина військовослужбовців повернеться до цивільного життя. Однак не всі демобілізовані одразу почнуть працювати.

У центральному сценарії KSE Institute припускає, що до кінця 2030 року потоки мобілізації та повернення військових приблизно врівноважуватимуть один одного.

Скільки працездатних осіб буде в Україні до 2030 року

За прогнозом KSE Institute, чисельність цивільної робочої сили в Україні продовжить скорочуватися. У базовому варіанті розрахунків до кінця 2030 року вона становитиме близько 11,9 млн осіб. Це на 1 млн, або приблизно на 8%, менше, ніж на початку 2026 року.

За сценарієм без повернення українців з-за кордону та за умови збереження рівня участі в робочій силі на рівні 2026 року скорочення буде більшим. У такому разі кількість цивільних працівників до 2030 року може зменшитися до 11,5 млн осіб. Це приблизно на 1,5 млн, або 12%, менше за початкову оцінку.

Прогноз залежить від того, скільки українців повернеться з-за кордону та як швидко демобілізовані військовослужбовці зможуть долучитися до цивільного ринку праці. Навіть за високих темпів повернення та швидкої інтеграції ветеранів і ветеранок робоча сила до кінця 2030 року залишатиметься меншою, ніж на початку 2026-го.

Як скорочення робочої сили вплине на економіку України

Менша кількість працівників означає, що українській економіці доведеться виробляти більше товарів і послуг за участю меншої кількості людей. Тому одним із головних завдань стане підвищення продуктивності праці.

За розрахунками KSE Institute, щоб економіка могла досягти прогнозованих показників ВВП за умов скорочення робочої сили, продуктивність праці у 2027–2029 роках має зростати в середньому на 5,1% щороку.

Це у 2,6 раза швидше, ніж у 2011–2021 роках. Таким чином, подальший розвиток економіки залежатиме не лише від кількості людей, які працюватимуть, а й від того, наскільки ефективно використовуватиметься їхня праця.

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