Всего за последние сутки произошло 168 боевых столкновений.

Противник нанес один ракетный и 47 авиационных ударов, сбросил 157 управляемых авиабомб. Кроме того, он задействовал для поражения 5 125 дронов-камикадзе и осуществил 1 529 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 13 ноября 2026

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 724-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.