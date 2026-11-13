Взрывы в Запорожье 13 ноября: россияне ударили по пятиэтажке, среди пострадавших — детиДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Во время взрывов в Запорожье 13 ноября российские войска попали в пятиэтажный жилой дом в Космическом районе, в результате чего пострадали как минимум 13 человек.
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.
Взрывы в Запорожье 13 ноября: что известно
По информации Михаила Семикина, в результате удара по пятиэтажке повреждены квартиры на трех этажах здания.
На втором и третьем этажах в квартирах возникли пожары. Кроме того, во дворе жилого дома загорелись автомобили.
Глава ОВА отметил, что в результате вражеской атаки по Космическому пострадали 30 человек, среди них дети.
Полные масштабы разрушений и другие последствия российского удара выясняются.
Ранее 13 ноября российские войска атаковали частный сектор Запорожья.
В результате удара погиб 17-летний парень, а четверо людей оказались под завалами разрушенных зданий.
Спасателям удалось деблокировать и спасти всех четверых пострадавших. Среди них — 10-летний мальчик, женщины 35 и 58 лет и 34-летний мужчина.
Всех спасенных передали медикам для оказания необходимой помощи.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 724-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Запорожская ОВА