Во время взрывов в Запорожье 13 ноября российские войска попали в пятиэтажный жилой дом в Космическом районе, в результате чего пострадали как минимум 13 человек.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

Взрывы в Запорожье 13 ноября: что известно

По информации Михаила Семикина, в результате удара по пятиэтажке повреждены квартиры на трех этажах здания.

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На втором и третьем этажах в квартирах возникли пожары. Кроме того, во дворе жилого дома загорелись автомобили.

Глава ОВА отметил, что в результате вражеской атаки по Космическому пострадали 30 человек, среди них дети.

Полные масштабы разрушений и другие последствия российского удара выясняются.

Ранее 13 ноября российские войска атаковали частный сектор Запорожья.

В результате удара погиб 17-летний парень, а четверо людей оказались под завалами разрушенных зданий.

Спасателям удалось деблокировать и спасти всех четверых пострадавших. Среди них — 10-летний мальчик, женщины 35 и 58 лет и 34-летний мужчина.

Всех спасенных передали медикам для оказания необходимой помощи.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 724-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.