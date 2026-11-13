Украинская фридайверша Екатерина Садурская стала первой женщиной в истории, достигшей глубины 90 метров без кислорода, ласт и какого-либо снаряжения.

Спортсменка преодолела дистанцию на одном вдохе, установив новый мировой рекорд в самой сложной дисциплине (CNF).

Садурская установила новый рекорд

Рекорд Садурской был зафиксирован на международных соревнованиях AIDA Blue Element November 2026 (Доминика, Карибский бассейн).

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Погружение происходило на одном вдохе и без какого-либо дополнительного снаряжения. На этой глубине давление воды достигает десяти атмосфер, а пульс спортсменки замедляется до 20 ударов в минуту.

Предыдущий лучший результат среди женщин принадлежал самой Садурской, а ближайшая соперница в мире имеет результат 79 метров (отрыв украинки составляет 11 метров).

Отметим, что отметку в 90 метров без ласт за всю историю этого вида спорта преодолели лишь шестеро мужчин.

Из-за отсутствия условий для глубоководных погружений в Украине во время войны спортсменка уже несколько лет подряд живет в режиме постоянных переездов, меняя страны практически каждый месяц.

– Полномасштабная война стала для меня триггером, побудившим выходить на международные соревнования и поставить спорт в приоритет. Моя сегодняшняя попытка – это напоминание миру о несокрушимости и непобедимой силе украинского народа, который продолжает сражаться до конца и не сдается ни под непрекращающимся огнем, ни в условиях полного отсутствия воды, тепла, света и коммуникаций, — сказала Садурская.

Новый мировой рекорд спортсменка посвятила украинским защитникам: Это напоминание миру о том, что мы не сдаемся. Для Садурской это десятый мировой рекорд в дисциплине CNF за последние четыре года. С 2023 года, когда она установила свой первый рекорд (73 метра), спортсменка улучшила результат на 17 метров. Екатерина Садурская – украинская спортсменка, участница Олимпийских игр 2016 года (синхронное плавание), 11-кратная чемпионка мира и 10-кратная рекордсменка мира по фридайвингу. Читайте также Украинка побила мировой рекорд во фридайвинге, погрузившись на 80 м без ласт

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