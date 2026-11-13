РФ впервые за почти 60 лет оставили без места в надзорном органе ООНДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Генеральная Ассамблея ООН избрала Польшу в Объединенную инспекционную группу (ОИГ), которая контролирует работу организаций системы ООН.
В голосовании Польша обошла Россию, которая была представлена в этом органе около 60 лет.
Об этом сообщает польское издание RMF24 со ссылкой на Министерство иностранных дел Польши и постоянного представителя страны при ООН Кшиштофа Щерского.
Польша победила Россию в голосовании ООН: что известно
Голосование состоялось 12 ноября в рамках Восточноевропейской региональной группы ООН. Польша и Россия боролись за одно место в Объединенной инспекционной группе.
По данным польского МИД, кандидатуру Польши поддержали 95 государств-членов ООН.
Постоянный представитель Польши при ООН Кшиштоф Щерский сообщил, что результат голосования был чрезвычайно близким.
— Конкуренция была очень ожесточенной, мы победили с перевесом в один голос, — заявил дипломат в интервью PAP.
По его словам, Польша возвращается в этот орган после более чем 20-летнего перерыва. В то же время Россия теряет место, которое занимала на протяжении нескольких десятилетий.
Голосование было тайным, поэтому информацию о том, какие именно страны поддержали польскую кандидатуру, не обнародуют.
По данным СМИ, представителем Польши в Объединенной инспекционной группе станет Якуб Хмелевский.
Его пятилетний срок продлится с 2028 по 2032 год.
В польском Министерстве иностранных дел заявили, что результаты голосования свидетельствуют о доверии государств-членов ООН к компетентности польского кандидата.
Ранее, в 1991–2002 годах, должность инспектора в этом органе занимал представитель Польши Анджей Абрашевский.
Что такое Объединенная инспекционная группа ООН
Объединенная инспекционная группа (Joint Inspection Unit, JIU) была создана в 1966 году.
Это независимый орган внешнего надзора, который работает в рамках всей системы Организации Объединенных Наций.
В его состав входят 11 инспекторов, которых назначает Генеральная Ассамблея ООН на пятилетний срок.
Основные задачи группы — проводить проверки, оценки и расследования для улучшения управления, эффективности работы и координации между учреждениями ООН.
Инспекторы обладают значительной независимостью в определении направлений проверок и анализа деятельности организаций.
Кроме Польши, во время голосования также выбрали Ботсвану, Японию и Китай для выдвижения кандидатов в этот орган.