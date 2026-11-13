Генеральная Ассамблея ООН избрала Польшу в Объединенную инспекционную группу (ОИГ), которая контролирует работу организаций системы ООН.

В голосовании Польша обошла Россию, которая была представлена в этом органе около 60 лет.

Об этом сообщает польское издание RMF24 со ссылкой на Министерство иностранных дел Польши и постоянного представителя страны при ООН Кшиштофа Щерского.

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Голосование состоялось 12 ноября в рамках Восточноевропейской региональной группы ООН. Польша и Россия боролись за одно место в Объединенной инспекционной группе.

По данным польского МИД, кандидатуру Польши поддержали 95 государств-членов ООН.

Постоянный представитель Польши при ООН Кшиштоф Щерский сообщил, что результат голосования был чрезвычайно близким.

— Конкуренция была очень ожесточенной, мы победили с перевесом в один голос, — заявил дипломат в интервью PAP.

По его словам, Польша возвращается в этот орган после более чем 20-летнего перерыва. В то же время Россия теряет место, которое занимала на протяжении нескольких десятилетий.

Голосование было тайным, поэтому информацию о том, какие именно страны поддержали польскую кандидатуру, не обнародуют.

По данным СМИ, представителем Польши в Объединенной инспекционной группе станет Якуб Хмелевский.

Его пятилетний срок продлится с 2028 по 2032 год.

В польском Министерстве иностранных дел заявили, что результаты голосования свидетельствуют о доверии государств-членов ООН к компетентности польского кандидата.

Ранее, в 1991–2002 годах, должность инспектора в этом органе занимал представитель Польши Анджей Абрашевский.

Что такое Объединенная инспекционная группа ООН

Объединенная инспекционная группа (Joint Inspection Unit, JIU) была создана в 1966 году.

Это независимый орган внешнего надзора, который работает в рамках всей системы Организации Объединенных Наций.

В его состав входят 11 инспекторов, которых назначает Генеральная Ассамблея ООН на пятилетний срок.

Основные задачи группы — проводить проверки, оценки и расследования для улучшения управления, эффективности работы и координации между учреждениями ООН.

Инспекторы обладают значительной независимостью в определении направлений проверок и анализа деятельности организаций.

Кроме Польши, во время голосования также выбрали Ботсвану, Японию и Китай для выдвижения кандидатов в этот орган.