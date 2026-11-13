В четверг, 19 ноября, в Киеве пройдет XI Форум Диригенти змін от Deloitte Ukraine — ежегодная площадка, объединяющая лидеров бизнеса, государственного сектора, общественных инициатив и культуры для поиска решений, определяющих будущее Украины.

В этом году событие состоится под лозунгом I KNOW WHY. В центре обсуждений – собственно “зачем” как внутренний ориентир, дающий силы двигаться вперед, принимать сложные решения и брать ответственность за будущее страны в условиях неопределенности.

О чем будут говорить на XI Форуме Диригенти змін

Программа мероприятия сосредоточена вокруг четырех ключевых панелей:

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1. Что мы строим и почему это имеет смысл?

Участники будут искать ответы на вопросы, зачем инвестировать, развивать бизнес и планировать будущее в воюющей стране, которой мы видим Украину через 10 лет и какие шаги уже сегодня приближают это видение.

2. Культура как причина: почему мы продолжаем создавать

Дискуссия о том, зачем писать книги, снимать кино и творить искусство во время войны, вдохновляющей украинских художников не останавливаться и как культура формирует будущее государства.

3. Сохранить, привлечь и объединить человеческий капитал Украины

Эксперты обсудят, как удержать человеческий потенциал в условиях войны, миграции и дефицита кадров, а также как объединить людей с разным опытом — ветеранов, молодежь, украинцев за границей и остающихся дома — для совместного восстановления.

4. GO GLOBAL. Потенциал, который нужно масштабировать

Речь пойдет, что делает украинские продукты и технологии конкурентоспособными в мире, какие барьеры мешают бизнесу масштабироваться, и какие преимущества помогут добиться глобального успеха.

Среди спикеров нынешнего Форума:

Сергей Черненко (ПУМБ);

Юрий Катков (SQUAD);

Павел Остриков, режиссер и сценарист фильма Ты – космос;

Виталий Зайченко (Укрэнерго);

Ахтем Сеитаблаев (Театр Ветеранов);

Владислав Болоховский (BTU Biotech company);

Настя Зухвала, украинская стендап-комикеса.

Детальнее ознакомиться с программой можно на официальном сайте Форума.

Событие также имеет важную благотворительную составляющую: 10% от стоимости билетов и партнерских взносов организаторы передадут на нужды благотворительного фонда Дети Героев, который занимается детьми, потерявшими одного или обоих родителей из-за войны.

Фото: Deloitte Ukraine

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