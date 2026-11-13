XI Форум Диригенти змін в Киеве: о чем будут говорить на событиях 19 ноябряДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
В четверг, 19 ноября, в Киеве пройдет XI Форум Диригенти змін от Deloitte Ukraine — ежегодная площадка, объединяющая лидеров бизнеса, государственного сектора, общественных инициатив и культуры для поиска решений, определяющих будущее Украины.
В этом году событие состоится под лозунгом I KNOW WHY. В центре обсуждений – собственно “зачем” как внутренний ориентир, дающий силы двигаться вперед, принимать сложные решения и брать ответственность за будущее страны в условиях неопределенности.
О чем будут говорить на XI Форуме Диригенти змін
Программа мероприятия сосредоточена вокруг четырех ключевых панелей:
1. Что мы строим и почему это имеет смысл?
Участники будут искать ответы на вопросы, зачем инвестировать, развивать бизнес и планировать будущее в воюющей стране, которой мы видим Украину через 10 лет и какие шаги уже сегодня приближают это видение.
2. Культура как причина: почему мы продолжаем создавать
Дискуссия о том, зачем писать книги, снимать кино и творить искусство во время войны, вдохновляющей украинских художников не останавливаться и как культура формирует будущее государства.
3. Сохранить, привлечь и объединить человеческий капитал Украины
Эксперты обсудят, как удержать человеческий потенциал в условиях войны, миграции и дефицита кадров, а также как объединить людей с разным опытом — ветеранов, молодежь, украинцев за границей и остающихся дома — для совместного восстановления.
4. GO GLOBAL. Потенциал, который нужно масштабировать
Речь пойдет, что делает украинские продукты и технологии конкурентоспособными в мире, какие барьеры мешают бизнесу масштабироваться, и какие преимущества помогут добиться глобального успеха.
Среди спикеров нынешнего Форума:
- Сергей Черненко (ПУМБ);
- Юрий Катков (SQUAD);
- Павел Остриков, режиссер и сценарист фильма Ты – космос;
- Виталий Зайченко (Укрэнерго);
- Ахтем Сеитаблаев (Театр Ветеранов);
- Владислав Болоховский (BTU Biotech company);
- Настя Зухвала, украинская стендап-комикеса.
Детальнее ознакомиться с программой можно на официальном сайте Форума.
Событие также имеет важную благотворительную составляющую: 10% от стоимости билетов и партнерских взносов организаторы передадут на нужды благотворительного фонда Дети Героев, который занимается детьми, потерявшими одного или обоих родителей из-за войны.
Фото: Deloitte Ukraine