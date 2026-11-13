Инженерно-фортификационное обустройство государственной границы Украины с Беларусью находится на высоком уровне, а работы по его дальнейшему укреплению не прекращаются. Несмотря на отсутствие враждебной активности, направление остается угрожающим, поэтому украинские защитники должны быть готовы к любому развитию событий.

Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона Єдині новини.

Граница с Беларусью: есть ли угроза наступления

По его словам, подразделения пограничников продолжают наращивать оборонительные возможности во всех областях Украины, граничащих с Беларусью. Детали по поводу конкретных участков и процента готовности по соображениям безопасности не разглашаются, однако темпы работ остаются стабильно высокими.

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— Не буду раскрывать все детали относительно готовности — на сколько обустроен и какой именно участок. Но в пределах всех областей нашего государства, имеющих границу с Беларусью, подобные работы ведутся на достаточно высоком уровне. Они не прекращаются, – сказал Демченко.

Спикер ГПСУ подчеркнул, что непрерывное инженерное обустройство непосредственно по линии границы важно для того, чтобы каждый украинский военнослужащий на этом направлении имел все возможности для эффективного отражения потенциальным угрозам с белорусской территории.

Андрей Демченко объяснил, что бдительность на северной границе не снижается из-за политической зависимости Минска от Москвы, несмотря на спокойную текущую обстановку.

— Это направление остается для нас угрожающим. К счастью, каких-либо действий с той стороны границы мы не фиксируем, как и наращивание группировок сил и средств. Но пока Беларусь будет находиться в сфере влияния Кремля, наша задача быть готовыми к развитию любых ситуаций, — подчеркнул он.

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