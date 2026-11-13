До Рождества остается больше месяца, однако украинцы уже начинают планировать праздничные поездки. Одни собираются навестить родственников в других областях, другие рассматривают отдых в Карпатах или на горных курортах, чтобы провести рождественские и новогодние праздники среди зимних пейзажей.

Факты ICTV узнавали, какой будет погода на Рождество в 2026 году и чего ожидать от зимы.

Какую погоду обещают синоптики на Рождество в 2026 году

Пока точного прогноза на 25 декабря нет. Синоптики отмечают, что делать уверенные выводы о погоде на такой длительный период пока рано. Однако существуют общие сезонные тенденции, которые позволяют очертить предварительную картину предстоящей зимы.

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О том, чего ожидать от предстоящей зимы, рассказала начальница отдела коммуникации со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха. Она подчеркнула, что пока говорить о конкретных погодных условиях на рождественские праздники преждевременно.

По словам синоптика, прогнозы, на которые стоит ориентироваться при планировании ближайших дел, охватывают три-пять суток. Прогнозы на период до десяти суток носят консультативный характер, а на более длительные сроки можно определять только общие тенденции.

То есть сейчас невозможно достоверно сказать, будет ли 25 декабря снег, какой будет температура воздуха и придут ли в Украину сильные морозы.

Птуха объяснила, что долгосрочные прогнозы основываются на статистических данных за предыдущие годы и расчетах, которые отражают глобальные перемещения атмосферных образований и воздушных масс. Они помогают оценить общий характер предстоящего сезона, но не позволяют определить погоду в конкретном населенном пункте в определенный день.

Какой будет зима 2026–2027 в Украине

По словам Натальи Птухи, последние расчеты украинских и международных прогностических центров свидетельствуют о том, что зимние месяцы в Украине ожидаются несколько теплее климатической нормы.

Синоптик отметила, что такая тенденция наблюдается уже не первое десятилетие. Большинство зимних месяцев последних лет характеризовались температурными показателями выше средних многолетних значений.

Но это не означает, что на протяжении всей зимы будет тепло. Птуха напомнила, что в предыдущую зиму были исключения: в январе и феврале температура опускалась ниже климатической нормы.

Таким образом, даже если в целом зима 2026–2027 годов будет теплее средних многолетних показателей, это не исключает отдельных периодов похолодания, морозов и снегопадов.

Прогноз погоды на Рождество в 2026 году: будет ли снег

Отдельное внимание привлекают прогнозы Института метеорологии и водного хозяйства Польши (IMGW).

Согласно их расчетам, начало декабря может быть относительно типичным для этого месяца. Осадки сначала возможны в виде дождя и мокрого снега, а в конце декабря, в частности на рождественские праздники, допускается более существенное похолодание со снегопадами.

В Польше не исключают возвращения зимней погоды в конце декабря. Украина расположена рядом, поэтому изменения атмосферной циркуляции в Центральной и Восточной Европе могут отражаться на погоде в наших регионах.

Когда появится точный прогноз погоды на Рождество

Украинцам, которые уже планируют поездки на рождественские праздники, пока не стоит ориентироваться на конкретные температурные показатели или обещанные снегопады.

Более предметно оценить погодные условия на 25 декабря можно будет ближе к самой дате. Именно тогда синоптики смогут учесть актуальную атмосферную циркуляцию, перемещение воздушных масс, температурные показатели и вероятность осадков.

Тем, кто планирует отдых в Карпатах, стоит следить за прогнозами отдельно для горных районов, поскольку там погодные условия существенно отличаются от равнинной части Украины.

Итак, сейчас есть основания говорить о возможном похолодании и снеге в конце декабря согласно отдельным европейским прогностическим расчетам. Однако подтвержденного прогноза погоды на Рождество Христово 2026 года в Украине пока нет.

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