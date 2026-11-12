В ноябре в Украине постепенно снижается температура воздуха, а погодные условия характерны для поздней осени. Часть украинцев начала готовиться к зимним праздникам, планировать новогодние поездки и отдых.

Одни хотят встретить 2027 год дома, а другие рассматривают поездки в Карпаты и на горные курорты.

Поэтому многих интересует, будет ли на Новый год снег, стоит ли ожидать морозов и какой будет погода в новогоднюю ночь 2027 года.

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Факты ICTV узнавали, что известно о погодных условиях этой зимой, какие предварительные расчеты относительно конца декабря обнародовали синоптики и можно ли уже говорить о снеге в Украине на новогодние праздники.

Какой будет зима 2026–2027 в Украине

Предварительные климатические расчеты свидетельствуют, что зима 2026–2027 годов в Украине может быть теплее климатической нормы.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

По словам климатолога, анализ расчетов мировых прогностических центров показывает, что средняя температура воздуха в течение зимы может быть на 1–2°C выше нормы.

Но есть и модели, которые допускают температуру в пределах средних многолетних показателей. При этом ни одна из рассмотренных численных моделей не прогнозирует среднюю за зиму температуру ниже климатической нормы.

Такие температурные тенденции характерны для всех зимних месяцев. Основной причиной станет преобладание зонального переноса воздушных масс.

Это означает, что в Украину чаще будет поступать воздух из Атлантики. Обычно он теплее и влажнее, поэтому будет способствовать повышению температуры и поступлению влаги.

Впрочем, температурные условия будут неодинаковыми в разных регионах страны:

Самые высокие средние температуры ожидаются на юге Украины, Закарпатье, Кировоградщине и Днепропетровщине. По оценкам климатолога, средняя температура за зиму в этих областях может составить от 0 до +2°C.

Самые низкие температурные показатели прогнозируются на северо-востоке страны и в высокогорье Карпат. Там средняя температура за зимний период может составить -3…-4°C и ниже.

Как отметила специалист, эти показатели характеризуют среднюю температуру за длительный период, а не погоду каждого отдельного дня. Поэтому даже в регионах с прогнозируемой теплой зимой возможны ощутимые морозы.

Вера Балабух объясняет, что в течение сезона не исключены вторжения арктического воздуха. Однако, согласно предварительным расчетам, такие похолодания, скорее всего, будут кратковременными.

Погода на Новый год 2027: стоит ли ждать снега

Отдельно климатолог рассказала об ожидаемом количестве осадков. Согласно расчетам мировых прогностических центров, зимой их количество может быть в пределах климатической нормы или на 20–40% выше нее.

Это связано с преобладанием теплого и влажного воздуха, который будет поступать из Атлантики. Однако большее количество осадков не обязательно означает, что в Украине будет много снега и сформируется устойчивый снежный покров.

Решающую роль будет играть температура воздуха. Если она останется плюсовой, осадки будут выпадать преимущественно в виде дождя или мокрого снега. В таких условиях снег будет быстро таять, поэтому длительный снежный покров может не образоваться.

Кроме того, колебания температуры около нуля будут создавать опасные погодные условия. В частности, возможны гололед, налипание мокрого снега и ледяной дождь.

Зимой будут различаться и погодные условия в западных, восточных и южных областях:

На Закарпатье зимой обычно теплее, чем в других регионах. Здесь чаще преобладают плюсовые температуры. Западные области в целом испытывают сильное влияние Атлантики. Из-за поступления теплых и влажных воздушных масс, а также более частого прохождения циклонов и атмосферных фронтов здесь преобладает облачная погода, а количество осадков обычно больше.

На востоке Украины зимой характерны более низкие температуры и меньшее количество осадков по сравнению с западными регионами. Это связано с большей континентальностью климата и более частым влиянием антициклонов. В таких условиях устанавливается малооблачная погода со слабым ветром, а ночью земная поверхность и приземный слой воздуха могут сильнее охлаждаться.

Южные области отличаются более высокими температурами в холодный период года благодаря влиянию Черного и Азовского морей. В то же время вблизи побережья повышенная влажность и сильный ветер могут усиливать ощущение холода.

Таким образом, общая тенденция к теплой зиме не исключает ни морозов, ни снегопадов. Погодные условия будут зависеть от того, какие воздушные массы будут поступать в Украину в конкретный период.

Какой будет погода на Новый год 2027

Что касается непосредственно новогодней ночи, украинские синоптики пока не опубликовали точный прогноз на 31 декабря 2026 года и 1 января 2027 года. До праздника остается еще более полутора месяцев, поэтому говорить о конкретной температуре, осадках или вероятности снежного покрова пока рано.

Однако предварительные расчеты относительно погоды в конце декабря появляются и в других европейских странах.

Так, в Польше, по данным польского Института метеорологии и водного хозяйства (IMGW), во второй половине декабря не исключены похолодания и снегопады. Это указывает на возможное изменение атмосферной циркуляции в Центральной и Восточной Европе.

Поскольку Польша граничит с Украиной, такие погодные процессы представляют интерес и для украинцев. Изменения атмосферной циркуляции в соседней стране могут повлиять на погодные условия в западной части Украины.

Ближе всего к польской границе расположены Волынская и Львовская области. Именно за дальнейшими прогнозами относительно возможного похолодания и снегопадов в этих регионах стоит следить особенно внимательно. Распространение соответствующих воздушных масс может повлиять и на погоду в других областях.

Если в конце декабря температура опустится ниже нуля и одновременно будут выпадать осадки, в отдельных областях Украины может сформироваться снежный покров. Если же сохранится плюсовая температура, вместо снега будет идти дождь или мокрый снег.

Поэтому пока нельзя утверждать, что погода на Новый год 2027 будет снежной или морозной. Так же нет оснований говорить, что праздничная ночь пройдет без осадков.

Долгосрочные климатические расчеты позволяют оценить общие тенденции погоды на сезон, но не дают возможности точно определить, какой будет температура в конкретный день или выпадет ли снег в определенном городе.

Как объяснила Вера Балабух, точнее предсказывать изменения погодных условий позволяют краткосрочные прогнозы на ближайшие пять суток. Именно они учитывают актуальное развитие атмосферных процессов и дают возможность уточнять ожидаемые температуры, осадки и похолодания.

Поэтому прогноза погоды на новогоднюю ночь 2027 года стоит ждать ближе к празднику. По мере приближения 31 декабря Укргидрометцентр сможет предоставить более конкретные данные о погодных условиях в регионах Украины.

До Нового года атмосферная ситуация еще не раз изменится. Поэтому предварительные прогнозы могут существенно отличаться от фактической погоды в конце декабря.

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